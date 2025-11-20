    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 176 auf 174 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin rechnet mit einem starken vierten Quartal des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Starke Auftragsdynamik dürfte auch einen guten Weg in 2026 ebnen, schrieb er am Donnerstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Branchenbewertung an./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 124,8EUR auf Tradegate (20. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 174
    Kursziel alt: 176
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 176 auf 174 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin rechnet mit einem starken vierten Quartal des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Starke …