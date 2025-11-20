WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 176 auf 174 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin rechnet mit einem starken vierten Quartal des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Starke Auftragsdynamik dürfte auch einen guten Weg in 2026 ebnen, schrieb er am Donnerstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Branchenbewertung an./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 124,8EUR auf Tradegate (20. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.