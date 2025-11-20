    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Europäisches Gericht verkennt Designfehler im Digital Services Act

    Berlin (ots) - Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat in einem Urteil (htt
    ps://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-11/cp250144de.pdf)
    zum Digital Services Act (DSA) Bedenken abgewiesen, die der bevh hinsichtlich
    der Einstufung von Online-Marktplätzen als sehr große Online-Plattformen ("very
    large online platform" - VLOP) im Sinne des DSA aufgeworfen hatte. Hierzu sagt
    Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh:

    "Leider hat das Gericht die Chance verpasst, die Realitäten im E-Commerce
    anzuerkennen und den Unterschieden zwischen den Geschäftsmodellen und
    Risikoprofilen von verschiedenen Online-Plattformen Rechnung zu tragen. Wir
    beklagen, dass der Einkauf im Internet auf Online-Marktplätzen genauso bewertet
    wird, als wäre man Hass und Desinformation auf Social-Media-Plattformen
    ausgeliefert. Damit findet eine unsachgemäße Diskriminierung des Online-
    gegenüber dem Stationärhandel statt."

    Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer

    Pressekontakt:

    Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
    Frank Düssler
    Friedrichstraße 60 (Atrium)
    10117 Berlin
    Mobil: 0162 2525268
    mailto:frank.duessler@bevh.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6162323
    OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (
    bevh)



