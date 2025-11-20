Europäisches Gericht verkennt Designfehler im Digital Services Act

Berlin (ots) - Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat in einem Urteil (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-11/cp250144de.pdf)zum Digital Services Act (DSA) Bedenken abgewiesen, die der bevh hinsichtlichder Einstufung von Online-Marktplätzen als sehr große Online-Plattformen ("verylarge online platform" - VLOP) im Sinne des DSA aufgeworfen hatte. Hierzu sagtChristoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh:"Leider hat das Gericht die Chance verpasst, die Realitäten im E-Commerceanzuerkennen und den Unterschieden zwischen den Geschäftsmodellen undRisikoprofilen von verschiedenen Online-Plattformen Rechnung zu tragen. Wirbeklagen, dass der Einkauf im Internet auf Online-Marktplätzen genauso bewertetwird, als wäre man Hass und Desinformation auf Social-Media-Plattformenausgeliefert. Damit findet eine unsachgemäße Diskriminierung des Online-gegenüber dem Stationärhandel statt."Christoph Wenk-Fischer, HauptgeschäftsführerPressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Frank DüsslerFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268mailto:frank.duessler@bevh.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6162323OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)