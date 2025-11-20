Europäisches Gericht verkennt Designfehler im Digital Services Act
Berlin (ots) - Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat in einem Urteil (htt
ps://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-11/cp250144de.pdf)
zum Digital Services Act (DSA) Bedenken abgewiesen, die der bevh hinsichtlich
der Einstufung von Online-Marktplätzen als sehr große Online-Plattformen ("very
large online platform" - VLOP) im Sinne des DSA aufgeworfen hatte. Hierzu sagt
Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh:
"Leider hat das Gericht die Chance verpasst, die Realitäten im E-Commerce
anzuerkennen und den Unterschieden zwischen den Geschäftsmodellen und
Risikoprofilen von verschiedenen Online-Plattformen Rechnung zu tragen. Wir
beklagen, dass der Einkauf im Internet auf Online-Marktplätzen genauso bewertet
wird, als wäre man Hass und Desinformation auf Social-Media-Plattformen
ausgeliefert. Damit findet eine unsachgemäße Diskriminierung des Online-
gegenüber dem Stationärhandel statt."
Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer
Pressekontakt:
Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
Frank Düssler
Friedrichstraße 60 (Atrium)
10117 Berlin
Mobil: 0162 2525268
mailto:frank.duessler@bevh.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6162323
OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (
bevh)
ps://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-11/cp250144de.pdf)
zum Digital Services Act (DSA) Bedenken abgewiesen, die der bevh hinsichtlich
der Einstufung von Online-Marktplätzen als sehr große Online-Plattformen ("very
large online platform" - VLOP) im Sinne des DSA aufgeworfen hatte. Hierzu sagt
Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh:
"Leider hat das Gericht die Chance verpasst, die Realitäten im E-Commerce
anzuerkennen und den Unterschieden zwischen den Geschäftsmodellen und
Risikoprofilen von verschiedenen Online-Plattformen Rechnung zu tragen. Wir
beklagen, dass der Einkauf im Internet auf Online-Marktplätzen genauso bewertet
wird, als wäre man Hass und Desinformation auf Social-Media-Plattformen
ausgeliefert. Damit findet eine unsachgemäße Diskriminierung des Online-
gegenüber dem Stationärhandel statt."
Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer
Pressekontakt:
Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
Frank Düssler
Friedrichstraße 60 (Atrium)
10117 Berlin
Mobil: 0162 2525268
mailto:frank.duessler@bevh.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6162323
OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (
bevh)
Autor folgen