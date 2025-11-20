    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Wirtschaft

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verdi meldet Tarifeinigung für Eurowings-Kabinenbeschäftigte

    Wirtschaft - Verdi meldet Tarifeinigung für Eurowings-Kabinenbeschäftigte
    Foto: Eurowings (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Tarifeinigung mit Eurowings für die Kabinenbeschäftigten der Lufthansa-Tochter erzielt. Das Ergebnis umfasse Gehaltserhöhungen und weitere Zuschläge, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

    Demnach sollen die Vergütungen der Kabinenbeschäftigten in zwei Schritten um insgesamt 5,4 Prozent erhöht werden. Zudem sollen die Mehrflugstundenvergütungen künftig dynamisch mit jeder Tariferhöhung steigen. Die Ergebnisbeteiligung wird auf bis zu 1.600 Euro jährlich erhöht. Für das Geschäftsjahr 2025 gibt es laut Verdi eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 1.000 Euro, mit der die Kabinenbeschäftigten am Erfolg der Eurowings beteiligt werden.

    Auch das Abwesenheitsgeld, welches den Crews für die Arbeitszeit abseits ihrer Heimatbasis gezahlt wird, soll um rund zehn Prozent erhöht werden - die bisherige Deckelung der maximalen Tageszahlung wird aufgehoben. Weitere Punkte des Gesamtpakets betreffen Zulagen und die Vergütung im Krankheitsfall.

    "Mit diesem Ergebnis haben die Kabinenbeschäftigten der Eurowings durchschnittlich etwa 300 Euro mehr pro Monat in der Tasche", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. "Das ist ein starker Reallohnzuwachs, den wir durchsetzen konnten."

    Der neue Vergütungstarifvertrag läuft bis zum 31. Juli 2027. Die Verdi-Mitglieder müssen noch zustimmen.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Lufthansa Aktie, wobei strategische Entscheidungen wie die Ablehnung des Airbus A321XLR und die geplante Übernahme von ITA Airways im Mittelpunkt stehen. Zudem werden politische Faktoren wie Steueränderungen, die die Luftfahrtbranche beeinflussen, erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Verdi meldet Tarifeinigung für Eurowings-Kabinenbeschäftigte Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Tarifeinigung mit Eurowings für die Kabinenbeschäftigten der Lufthansa-Tochter erzielt. Das Ergebnis umfasse Gehaltserhöhungen und weitere Zuschläge, teilte die …