    Paukenschlag bei den Münchnern

    MAN: 2.300 Jobs weg – so soll es an den deutschen Standorten weitergehen

    Das Münchner Unternehmen MAN hat bekannt gegeben, in den nächsten zehn Jahren 2.300 Stellen abzubauen. Die IG Metall warnt zugleich vor Produktionsverlagerungen nach Polen.

    • MAN plant 2.300 Stellenabbau in 10 Jahren.
    • IG Metall warnt vor Verlagerung nach Polen.
    • Produktionsstandorte bleiben, 1 Mrd. Euro Investition.
    Foto: Picture Alliance

    Der Abbau von Arbeitsplätzen bei MAN soll über zehn Jahre und ohne Kündigungen erfolgen. Der Lastwagen- und Bushersteller will den Stellenabbau über 10 Jahre hinweg sukzessive und "absolut sozialverträglich" vollziehen, wie ein Sprecher sagte. Betroffen sind vor allem der Hauptstandort München mit 1.300 Jobs, Salzgitter mit 600 und Nürnberg mit 400 Stellen.

    Der MAN-Sprecher ergänzte, dass das Unternehmen sich dem "anhaltend schwächelnden Truck-Markt in Deutschland anpassen und seine Kostenposition weiter verbessern" wolle. IG Metall und der Betriebsrat kritisieren die Pläne von MAN, bei denen Verlagerungen von Produktion nach Polen enthalten seien, scharf.

    Sybille Wankel von der IG Metall meinte, die Pläne gefährdeten "auf lange Sicht die Existenz des Münchner Stammwerks". Sie ergänzte: "Wenn künftig alle Teile für einen LKW in Polen gefertigt und von dort nur für die Montage nach München transportiert werden, liegt es auf der Hand, dass irgendwann auch die Montage in München zur Disposition steht." 

    Trotz der geplanten Einschnitte betont MAN, dass die Produktionsstandorte in München, Nürnberg, Salzgitter und Wittlich erhalten bleiben sollen und in diese Standorte in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Euro investiert werden sollen. Zudem will das Unternehmen weiterhin Personal einstellen, da durch Pensionierungen mehr Beschäftigte das Unternehmen verlassen. Das Unternehmen will zukünftig 13.000 Mitarbeiter beschäftigen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



    Redakteur Paul Späthling
