Nvidia und KI-Blase: Die Alarmglocken schrillen immer lauter!

Die Wall Street jubelt über die gestrigen Zahlen und Aussagen von Nvidia - aber sie sollte sich vielmehr Sorgen um den Zustand der KI-Blase machen! Nicht nur lassen Aussagen von Nvidia-Chef Huang die Alarmglocken laut schrillen: "KI ist überall, macht alles, und das gleichzeitig". Ist das eine Art Hohelied der KI-Blase? Zu denken gibt vor allem auch, dass Huang extreme zukünftige Chip-Nachfrage prognostiziert ("off the charts"), das Unternehmen aber gleichzeitig für 2026 die Erwartung des operativen Cash Flows senkt. Damit sagt Nvidia faktisch: wir werden viel mehr Chips verkaufen, aber dafür weniger Geld bekommen! Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Heute die US-Arbeitsmarktdaten aus dem September - die Mitteilung, dass die Arbeitsmarktdaten aus dem Oktober nicht veröffentlicht werden, ließ gestern die Zinssenkungserwartung einbrechen..

1. Aktienmärkte im Nvidia-Boost, aber die Risiken bleiben hoch

2. Bitcoin taumelt weiter: Kryptocrash 2025 vernichtet $1 Billion

