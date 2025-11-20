    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Videoausblick

    Nvidia und KI-Blase: Die Alarmglocken schrillen immer lauter!

    Nicht nur lassen Aussagen von Nvidia-Chef Huang die Alarmglocken laut schrillen: "KI ist überall, macht alles, und das gleichzeitig"

    Die Wall Street jubelt über die gestrigen Zahlen und Aussagen von Nvidia - aber sie sollte sich vielmehr Sorgen um den Zustand der KI-Blase machen! Nicht nur lassen Aussagen von Nvidia-Chef Huang die Alarmglocken laut schrillen: "KI ist überall, macht alles, und das gleichzeitig". Ist das eine Art Hohelied der KI-Blase? Zu denken gibt vor allem auch, dass Huang extreme zukünftige Chip-Nachfrage prognostiziert ("off the charts"), das Unternehmen aber gleichzeitig für 2026 die Erwartung des operativen Cash Flows senkt. Damit sagt Nvidia faktisch: wir werden viel mehr Chips verkaufen, aber dafür weniger Geld bekommen! Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Heute die US-Arbeitsmarktdaten aus dem September - die Mitteilung, dass die Arbeitsmarktdaten aus dem Oktober nicht veröffentlicht werden, ließ gestern die Zinssenkungserwartung einbrechen..

    Das Video "Nvidia und KI-Blase: Die Alarmglocken schrillen immer lauter! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
