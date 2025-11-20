    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer erhält beschleunigte US-Zulassung für Lungenkrebs-Medikament

    Für Sie zusammengefasst
    • FDA erteilt Bayer beschleunigte Zulassung für Hyrnuo.
    • Medikament behandelt fortgeschrittenen NSCLC mit HER2-Mutationen.
    • Dauerhafte Zulassung hängt von Bestätigungsstudie ab.
    Bayer erhält beschleunigte US-Zulassung für Lungenkrebs-Medikament
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Bayer eine beschleunigte Zulassung für ein Lungenkrebsmedikament erteilt. Hyrnuo mit dem Wirkstoff Sevabertinib sei zur Behandlung von zuvor behandelten Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) zugelassen worden, bei denen Schädigungen (Mutationen) des HER2-Proteins nachgewiesen worden sind, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Donnerstag mitteilte.

    Die beschleunigte Zulassung basiert nach Konzernangaben auf der objektiven Ansprechrate (ORR) und der Dauer des Ansprechens (DOR) in der laufenden Phase I/II-Studie SOHO-01. Dabei wurde das Medikament Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC und einer HER2-aktivierenden Mutation verabreicht, bei denen die Erkrankung trotz mindestens einer systemischen Therapie weiter voranschreitet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    25,43€
    Basispreis
    1,86
    Ask
    × 13,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,80€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 13,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Weltweit werden schätzungsweise jährlich bis zu 84.000 Menschen mit HER2-mutiertem NSCLC diagnostiziert, hieß es weiter. Sie haben nach Angaben von Bayer in der Regel eine schlechte Prognose und nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten. "Die FDA-Zulassung von Sevabertinib eröffnet eine neue Therapieoption", wurde Studienleiterin Xiuning Le in der Mitteilung zitiert.

    Ob Bayer auch eine dauerhafte Zulassung für Sevabertinib für diese Indikation erhält, dürfte von der Überprüfung und des Nachweises des klinischen Nutzens in einer Bestätigungsstudie abhängen, hieß es weiter. Diese Tests müssen üblicherweise nach einer beschleunigten Zulassung durchgeführt werden./mis/tav/nas

    Bayer

    -0,39 %
    -5,73 %
    +1,36 %
    -2,15 %
    +34,16 %
    -49,31 %
    -41,18 %
    -77,99 %
    +89,35 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 26,98 auf Tradegate (20. November 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -5,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 26,37 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -14,88 %/+11,03 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Kursentwicklung der Bayer-Aktie, insbesondere um Gaps, Chartmuster, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie um Vergleiche mit Merck KGaA. Die Diskussion umfasst kurzfristige Kursziele, mögliche Trendfortsetzungen und fundamentale Faktoren wie Analystenbewertungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bayer erhält beschleunigte US-Zulassung für Lungenkrebs-Medikament Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Bayer eine beschleunigte Zulassung für ein Lungenkrebsmedikament erteilt. Hyrnuo mit dem Wirkstoff Sevabertinib sei zur Behandlung von zuvor behandelten Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen …