GRENKE Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die GRENKE Aktie. Mit einer Performance von +5,74 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die GRENKE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,010€, mit einem Plus von +5,74 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

GRENKE ist ein führender Anbieter von Leasing- und Finanzierungslösungen für KMUs, mit starker Präsenz in Europa und einem Fokus auf schnelle, flexible Dienstleistungen.

Obwohl sich die GRENKE Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -23,55 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GRENKE Aktie damit um -10,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GRENKE einen Rückgang von -14,27 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

GRENKE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,69 % 1 Monat -16,21 % 3 Monate -23,55 % 1 Jahr -19,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur GRENKE Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der GRENKE Aktie, die sich dem Jahrestief nähert. Anleger äußern Bedenken bezüglich der Risikovorsorge und deren Einfluss auf die Bewertung. Technische Analysen deuten auf eine mögliche Unterstützung bei 10 € hin, was einige als Kaufgelegenheit betrachten. Zudem werden Vergleiche zu Procredit angestellt, insbesondere hinsichtlich Effizienz und Risikomanagement.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber GRENKE eingestellt.

Informationen zur GRENKE Aktie

Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 654,66 Mio.EUR € wert.

Die Privatbank Berenberg hat die bewertung von Grenke beim Kursziel von 29 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Erholung des Leasinganbieters gewinne an Fahrt und so sei es an der Zeit für eine Neubewertung, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend. …

GRENKE Aktie jetzt kaufen?

Ob die GRENKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GRENKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.