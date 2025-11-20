Berenberg startet Grenke mit 'Buy' - Ziel 29 Euro

Aus welchen Zahlen leitest du ab, dass das Nord/Osteuropageschäft bei Grenke am schlechtesten performt hat?

Quartalsbericht Seite 20, Segmentergebnis:

Risikovorsorge DACH um >100% yoy gestiegen,

Risikovorsorge Südeuropa um 66,4%,

Risikovorsorge Nord/Osteuropa um 60,6%.

Die Probleme von Grenke verorte ich eher in Spanien (bereits 2023 Abschreibung des Goodwills), Frankreich und Deutschland.





Ich würde sagen, dass man auch bei Grenke sieht, dass sie strukturell die höchsten Margen in Europa im Segment Nord/Osteuropa erzielen:

Die DB2 Marge betrug für das Leasingneugeschäft in Nord-/Osteuropa im Q3 18,3 % und war der höchste Wert, den Grenke in Europa erzielt. In DACH ist die DB2 Marge beispielsweise bei 13,3% und war in der Vergangenheit auch in etwa auf dem Level - warum soll sich das in Zukunft großartig ändern. In Westeuropa bei 17,4%, in Südeuropa bei 17,1%.

Zur Erinnerung: im DB2 sind bereits erwartete Ausfälle mitberücksichtigt.









Procredit eignet sich mE bei all den Unterschieden, die vorhanden sind, als gute peer group:

Beide haben in etwa dasselbe CET1 (hartes Kernkapital) von knapp unter 1 Mrd EUR, beide haben Kundenforderungen von etwas über 7 Mrd EUR und beide wachsen derzeit in etwa gleich schnell. Beide eint, dass ihr wesentliches Risiko das Ausfallrisiko ist, dh. dass ihre Kunden ihre Leasing/Kreditraten nicht zahlen (können). Zahlt ein Grenke Kunde seine Leasingraten nicht und wird der Vertrag gekündigt, dann verwertet Grenke den Leasinggegenstand. Zahlt ein Procreditkunde seine Kreditraten nicht, so verwertet Procredit die Sicherheit.





Procredit hat ein Hausbankkonzept und benötigt zur "Verwaltung" ihres >7 Mrd EUR Portfolios >4600 Mitarbeiter (Mitarbeiteranzahl in 2024 um ~ 20% erhöht wegen Expansionsplänen). Die Mitarbeiter werden in einer eigenen Akademie geschult https://procredit-academy.de/. Ich gehe davon aus, dass Procredit ihre Kunden in der Regel sehr gut kennt.

Grenke hat deutlich weniger Mitarbeiter (~2200) und fährt mehr einen Retailansatz: Grenke bekommt die meisten ihrer Kunden durch Dritte (ihre Händler) vermittelt und kennt dadurch ihre Kunden mE kaum. Ist auch nicht nötig und geht gar nicht anders, denn die einzelnen Beträge pro Kunde sind im Schnitt sehr klein. Grenke fährt also einen statistischen Ansatz, aber die geringere "Tuchfühlung" mit ihren Kunden ist mE auch ein Mitgrund, warum sich Grenke bei ihren Prognosen in der Vergangenheit so schwer getan hat.





Als Investor überlege ich mir nun, wer über einen Konjunkturzyklus hinweg mehr aus seinem Portfolio (derzeit in etwa 7 Mrd EUR) machen kann.





Bewertung

Grenke ~677 mio EUR

Procredit ~440 mio EUR



