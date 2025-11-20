    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg startet Grenke mit 'Buy' - Ziel 29 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg bewertet Grenke mit "Buy" bei 29 Euro.
    • Erholung des Leasinganbieters nimmt Fahrt auf.
    • Marktführer in geschützter Nische, attraktive Bewertung.
    Foto: GRENKE AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die bewertung von Grenke beim Kursziel von 29 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Erholung des Leasinganbieters gewinne an Fahrt und so sei es an der Zeit für eine Neubewertung, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend. Grenke sei schließlich Marktführer in einer geschützten Marktnische. Er rechnet mit einer verbesserten Wachstumsdynamik und bezeichnet die Bewertung der Aktie als attraktiv./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    GRENKE

    +5,90 %
    -8,68 %
    -13,42 %
    -21,11 %
    -16,89 %
    -37,36 %
    -63,30 %
    -76,88 %
    -26,32 %
    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,35 % und einem Kurs von 14,06 auf Tradegate (20. November 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -8,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 650,01 Mio..

    GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +50,00 %/+114,29 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 29 Euro

