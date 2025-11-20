    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nachfrage nach Immobiliendarlehen zieht weiter an (FOTO)

    Berlin (ots) - Immobilienfinanzierungsgeschäft der vdp-Mitgliedsinstitute
    beläuft sich von Januar bis September 2025 auf 107,3 Mrd. Euro

    Die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institute
    reichten in den ersten drei Quartalen 2025 Immobiliendarlehen im Volumen von
    107,3 Mrd. Euro aus - 18,2 % mehr als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q1-Q3
    2024: 90,8 Mrd. Euro). Dabei entfiel allein auf das dritte Quartal dieses Jahres
    ein Neugeschäftsvolumen von 37,2 Mrd. Euro - dies entspricht einem Anstieg um
    20,4 % gegenüber dem dritten Quartal 2024 und stellt den höchsten Quartalswert
    seit Herbst 2022 dar.

    Zum Anstieg des Finanzierungsgeschäfts in den ersten drei Quartalen dieses
    Jahres trugen insbesondere Wohnimmobiliendarlehen bei: Finanzierungen für den
    Bau und den Erwerb von Wohnobjekten summierten sich auf 67,7 Mrd. Euro und lagen
    damit um 19,0 % höher als im Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2024: 56,9 Mrd. Euro). Für
    das dritte Quartal allein standen Zusagen für Wohnimmobiliendarlehen über 21,7
    Mrd. Euro zu Buche. Damit wurde das Zusagevolumen aus dem direkten Vorquartal
    erneut erreicht (Q2 2025: 21,6 Mrd. Euro).

    Auch Gewerbeimmobiliendarlehen verzeichneten im Berichtszeitraum einen spürbaren
    Anstieg: Sie erreichten ein Volumen von 39,6 Mrd. Euro, was einem Plus von 16,8
    % gegenüber den ersten drei Quartalen im Jahr 2024 entspricht (Q1-Q3 2024: 33,9
    Mrd. Euro). Mit einem Neugeschäftsvolumen bei Darlehen für Gewerbeimmobilien von
    15,5 Mrd. Euro war das dritte Quartal das bislang finanzierungsstärkste in
    diesem Jahr. Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Finanzierungen um 32,5 %
    zu (Q3 2024: 11,7 Mrd. Euro).

    "Das Immobilienfinanzierungsgeschäft unserer Mitgliedsinstitute belebt sich
    spürbar - trotz weiter bestehender Herausforderungen im Immobilienmarkt." Jens
    Tolckmitt

    "Es werden 2025 deutlich mehr Darlehen vergeben als im Vorjahr. Das
    Immobilienfinanzierungsgeschäft unserer Mitgliedsinstitute belebt sich spürbar -
    trotz weiter bestehender Herausforderungen im Immobilienmarkt", erläuterte
    vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt . Das erhöhte Volumen bei
    Wohnimmobiliendarlehen signalisiere keine Entspannung am Wohnimmobilienmarkt.
    Denn der weit überwiegende Teil des Finanzierungsgeschäfts der Banken betreffe
    Bestandsobjekte, keinen Neubau. Die Zunahme des
    Gewerbeimmobilienfinanzierungsgeschäftes sei hingegen ein gutes Zeichen dafür,
    dass die Talsohle in diesem Segment durchschritten sein dürfte. "Angesichts des
    niedrigen Niveaus sollte diese Entwicklung aber auch nicht überinterpretiert
    werden".

    Wohnimmobilienfinanzierung: Mehrfamilienhäuser mit größtem Zuwachs

    Mit einem Volumen von 33,4 Mrd. Euro machten Darlehen für Ein- und
    Zweifamilienhäuser knapp die Hälfte des Neugeschäfts bei Wohnobjekten (67,7 Mrd.
    Euro) aus. Der Anstieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum
    Vorjahreszeitraum betrug für Ein- und Zweifamilienhäuser 16,8 %. Die Segmente
    Eigentumswohnungen sowie Mehrfamilienhäuser verzeichneten im Berichtszeitraum
    Finanzierungsvolumina in Höhe von 14,0 bzw. 16,7 Mrd. Euro sowie Wachstumsraten
    von 14,8 % bzw. 29,5 %. Die Vergabe von Darlehen für sonstige
    wohnwirtschaftliche Objekte erreichte einen Wert von 3,6 Mrd. Euro (+12,5 %).

    Gewerbeimmobilienfinanzierung: Wachstumsraten durchweg über 10 %

    Zum Gesamtvolumen an Gewerbeimmobiliendarlehen in Höhe von 39,6 Mrd. Euro trug
    erneut insbesondere die Vergabe von Darlehen für Büroimmobilien bei, die sich in
    den ersten drei Quartalen dieses Jahres auf 19,7 Mrd. Euro beliefen und
    gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,6 % zulegten. Auch Darlehen für
    Handelsgebäude und Hotels verzeichneten von Januar bis September dieses Jahres
    jeweils zweistellige Wachstumsraten im Vergleich zu den ersten neun Monaten des
    Jahres 2024. Während sich die Darlehensvergabe für Industriegebäude mit 1,4 Mrd.
    Euro mehr als verdoppelte, stieg sie bei sonstigen gewerblich genutzten Objekten
    um 19,6 % auf 5,5 Mrd. Euro an.

    Bestand an Immobilienfinanzierungen erhöht sich leicht

    Zum 30. September 2025 summierten sich die ausgereichten Immobiliendarlehen bei
    den vdp-Mitgliedsinstituten auf 1.031,9 Mrd. Euro. Gegenüber dem direkten
    Vorquartal legte der Immobilienfinanzierungsbestand damit leicht zu (Q2 2025:
    1.029,5 Mrd. Euro). Unverändert entfiel der weit überwiegende Anteil des
    Finanzierungsvolumens auf Objekte in Deutschland (Anteil: 87 %).

    Die vollständigen Daten zum Immobilienfinanzierungsgeschäft der
    vdp-Mitgliedsinstitute sowie Tabellen und Grafiken zur freien Verwendung sind
    auf der vdp-Website erhältlich - unter folgendem LINK
    (https://www.pfandbrief.de/nachfrage-nach-immobiliendarlehen-zieht-weiter-an/) .

    Pressekontakt:

    Carsten Dickhut
    T +49 30 20915-320
    E mailto:dickhut@pfandbrief.de

    Horst Bertram
    T +49 30 20915-380
    E mailto:bertram@pfandbrief.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29608/6162338
    OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Nachfrage nach Immobiliendarlehen zieht weiter an (FOTO) Immobilienfinanzierungsgeschäft der vdp-Mitgliedsinstitute beläuft sich von Januar bis September 2025 auf 107,3 Mrd. Euro Die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institute reichten in den ersten drei Quartalen 2025 …