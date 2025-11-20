Michael Burry zieht durch: Was plant er wirklich am 25. November?

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Michael Burry hat die SEC-Registrierung von Scion Asset Management beendet, bleibt aber aktiv. Während er sich von regulatorischem Ballast befreit, zeigen neue Positionen, dass er weiter klare Wetten auf den Markt setzt.

    Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo

    Michael Burry bleibt trotz des Rückzugs von Scion Asset Management aus der Registrierung bei der Securities and Exchange Commission weiter an den Märkten aktiv. Das berichtet Bloomberg. In einer E-Mail erklärte Burry, die jüngste Version von Scion habe "im Wesentlichen als Fonds für Freunde und Familie" gedient und sei nie darauf ausgerichtet gewesen, Kapital von außen einzuwerben. Er betonte:

    Ich habe ihn nicht vermarktet oder so behandelt, wie es die meisten tun. Ich verwalte weiterhin mein Geld und bin auf den Märkten aktiv.

    Burry, der durch seine erfolgreiche Wette gegen Subprime-Hypotheken vor der Finanzkrise bekannt wurde, gab Anfang November den RIA-Status von Scion offiziell auf. Auf X deutete er an, dass er "am 25. November viel bessere Dinge vorhabe". Scion Asset Management werde nicht geschlossen, stellte er klar. Das Unternehmen werde lediglich keine Gelder für externe Anleger mehr verwalten.

    Der Investor sorgt weiterhin für Aufmerksamkeit: Jüngste Einreichungen zeigen Short-Positionen gegen Nvidia und Palantir sowie Call-Optionen im Zusammenhang mit Halliburton und Pfizer. Burry erklärte, er begrüße es, "von der Compliance-Last und den weitreichenden Missverständnissen, die durch meine Meldungen entstanden sind, befreit zu sein".

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



