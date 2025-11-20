IVU Traffic Technologies: Q3-2025 Ergebnisse veröffentlicht!
IVU Traffic Technologies AG beeindruckt erneut mit einem dynamischen Wachstum und beeindruckenden Zahlen im Jahr 2025. Mit einem Umsatzsprung von 18 % und einem EBIT-Anstieg von 65 % im dritten Quartal setzt das Unternehmen seinen Erfolgskurs fort. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2025 versprechen weitere Rekorde und unterstreichen die Stärke von IVU.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- IVU Traffic Technologies AG setzt ihren profitablen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 fort.
- Der Umsatz im dritten Quartal 2025 stieg um 18 % auf 101.713 T€ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
- Das Rohergebnis erhöhte sich um 14 % auf 83.149 T€.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 6.533 T€ um 65 % über dem Vorjahresvergleichszeitraum.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Konzernumsatz von über 140 Mio. €, ein Rohergebnis von über 120 Mio. € und ein EBIT von rund 18 Mio. € erwartet.
- Die Quartalsmitteilung Q3-2025 ist auf der IVU-Website verfügbar.
Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,38 % im Plus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,200EUR das entspricht einem Plus von +0,62 % seit der Veröffentlichung.
+2,00 %
+1,00 %
-0,98 %
-7,76 %
+53,61 %
+31,68 %
+30,74 %
+351,80 %
+7,37 %
