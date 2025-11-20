    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIVU Traffic Technologies AktievorwärtsNachrichten zu IVU Traffic Technologies
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    IVU Traffic Technologies: Q3-2025 Ergebnisse veröffentlicht!

    IVU Traffic Technologies AG beeindruckt erneut mit einem dynamischen Wachstum und beeindruckenden Zahlen im Jahr 2025. Mit einem Umsatzsprung von 18 % und einem EBIT-Anstieg von 65 % im dritten Quartal setzt das Unternehmen seinen Erfolgskurs fort. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2025 versprechen weitere Rekorde und unterstreichen die Stärke von IVU.

    IVU Traffic Technologies: Q3-2025 Ergebnisse veröffentlicht!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • IVU Traffic Technologies AG setzt ihren profitablen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 fort.
    • Der Umsatz im dritten Quartal 2025 stieg um 18 % auf 101.713 T€ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
    • Das Rohergebnis erhöhte sich um 14 % auf 83.149 T€.
    • Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 6.533 T€ um 65 % über dem Vorjahresvergleichszeitraum.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Konzernumsatz von über 140 Mio. €, ein Rohergebnis von über 120 Mio. € und ein EBIT von rund 18 Mio. € erwartet.
    • Die Quartalsmitteilung Q3-2025 ist auf der IVU-Website verfügbar.

    Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,38 % im Plus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,200EUR das entspricht einem Plus von +0,62 % seit der Veröffentlichung.


    IVU Traffic Technologies

    +2,00 %
    +1,00 %
    -0,98 %
    -7,76 %
    +53,61 %
    +31,68 %
    +30,74 %
    +351,80 %
    +7,37 %
    ISIN:DE0007448508WKN:744850





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IVU Traffic Technologies: Q3-2025 Ergebnisse veröffentlicht! IVU Traffic Technologies AG beeindruckt erneut mit einem dynamischen Wachstum und beeindruckenden Zahlen im Jahr 2025. Mit einem Umsatzsprung von 18 % und einem EBIT-Anstieg von 65 % im dritten Quartal setzt das Unternehmen seinen Erfolgskurs fort. …