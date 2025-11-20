GFT Technologies & FICO: Revolutionäre Allianz für Smart Finance
GFT Technologies und FICO starten eine globale Allianz, um Banken mit KI-Lösungen gegen digitalen Betrug zu stärken und das Risikomanagement zu revolutionieren.
Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa
- GFT Technologies und FICO haben eine globale Partnerschaft für Smart Finance gestartet, um Banken bei der Bekämpfung von digitalem Betrug und der Verbesserung des Risikomanagements zu unterstützen.
- Die Partnerschaft nutzt KI-basierte Lösungen, um Onboarding, Risikomanagement und Echtzeit-Entscheidungen für Banken weltweit zu verbessern.
- Erste erfolgreiche Projekte wurden in Asien und Lateinamerika umgesetzt, darunter Echtzeitanalysen für schnelle Entscheidungen und ein Demand-Management-System für Versicherungen.
- Die Allianz kombiniert GFTs Expertise in Cloud, Daten und digitalem Banking mit FICOs Lösungen für Betrugserkennung und Entscheidungsmanagement, um eine integrierte Plattform für Banken und FinTechs zu bieten.
- Ein zentrales Element der Partnerschaft ist die Integration von GFTs GenAI-Produkt Wynxx, das den Softwareentwicklungszyklus automatisiert und vertiefte Datenanalysen ermöglicht.
- GFT hat ein Center of Excellence für FICO-Technologien eingerichtet, um spezialisierte Teams auszubilden und standardisierte Rollouts in verschiedenen Branchen zu unterstützen.
