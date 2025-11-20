    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCapgemini AktievorwärtsNachrichten zu Capgemini
    KI-Effekte im Marketing derzeit noch überschaubar - trotzdem betrachten knapp 70 Prozent der Marketer agentische KI als wegweisend

    Berlin (ots) -

    - Rund vier Fünftel aller Marketingtechnologie-Investitionen (79 Prozent)
    fließen mittlerweile in KI - vor zwei Jahren waren es noch knapp zwei Drittel
    - Nutzen von KI im Marketing derzeit noch überschaubar: Nur sieben Prozent der
    Marketer bestätigen spürbaren Effektivitätsgewinn durch KI
    - CMOs kämpfen mit sinkender Bedeutung: Vor zwei Jahren waren noch 70 Prozent
    der CMOs an kritischen Entscheidungen beteiligt, heute ist es nur noch etwas
    mehr als die Hälfte

    Die Rolle des Chief Marketing Officer (CMO) befindet sich an einem Wendepunkt
    und erfordert eine grundlegende Neuausrichtung. Das zeigt das CMO Playbook "From
    complexity to clarity: How CMOs can reclaim marketing to build competitive edge"
    des Capgemini Research Institute. Die Erwartungen an CMOs sind so hoch wie nie
    zuvor, gleichzeitig sehen sie sich mit zahlreichen Herausforderungen
    konfrontiert: Schrumpfende Budgets, sinkender strategischer Einfluss, begrenzte
    Kontrolle über Marketingtechnologie-Budgets (MarTech) sowie die Integration von
    KI. Obwohl Marketingverantwortliche die Vorteile generativer und agentischer KI
    schätzen, werden mehr als die Hälfte dieser Initiativen von IT-Abteilungen
    finanziert - das Marketing hat nur begrenzten Einfluss.

    Steigende Erwartungen, sinkender Einfluss

    Die Verantwortungsbereiche der CMOs wachsen, doch ihre Budgets schrumpfen:
    Marketingbudgets machen im internationalen Schnitt nur noch fünf Prozent des
    Unternehmensumsatzes aus. Gleichzeitig ist der Anteil der CMOs, die an wichtigen
    Entscheidungen beteiligt sind, in den letzten zwei Jahren von 70 Prozent auf 55
    Prozent gesunken. Obwohl generative KI (Gen AI) im Marketing immer stärker
    genutzt wird - etwa für Content-Erstellung, Kundensegmentierung und digitale
    Kampagnen - geben weltweit nur 15 Prozent der Marketingverantwortlichen an, dass
    Routineaufgaben in ihrem Bereich automatisiert sind. Die meisten Teams sind nach
    wie vor stark mit manuellen Tätigkeiten beschäftigt, wodurch ihnen weniger Zeit
    für Markenaufbau, Innovation und Kundenbindung bleibt.

    Auch mithilfe aktueller MarTech- und Datenstrategien gelingt es zu selten,
    Echtzeitdaten für nahtlose Kundenerlebnisse zu nutzen: Nur 18 Prozent der
    Marketer sind überzeugt, dass sie Kundenerlebnisse erfolgreich personalisieren.
    Das unterstreicht die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen
    Marketing und IT, vor allem auf Führungsebene. Die Kombination aus CIO-Kompetenz
    und CMO-Kundenverständnis ist entscheidend, um das Potenzial von KI voll
    auszuschöpfen und echten Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen.

    "Die Anforderungen an CMOs steigen extrem: Sie sollen Umsatzwachstum generieren
