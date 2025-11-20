KI-Effekte im Marketing derzeit noch überschaubar - trotzdem betrachten knapp 70 Prozent der Marketer agentische KI als wegweisend

Berlin (ots) -



- Rund vier Fünftel aller Marketingtechnologie-Investitionen (79 Prozent)

fließen mittlerweile in KI - vor zwei Jahren waren es noch knapp zwei Drittel

- Nutzen von KI im Marketing derzeit noch überschaubar: Nur sieben Prozent der

Marketer bestätigen spürbaren Effektivitätsgewinn durch KI

- CMOs kämpfen mit sinkender Bedeutung: Vor zwei Jahren waren noch 70 Prozent

der CMOs an kritischen Entscheidungen beteiligt, heute ist es nur noch etwas

mehr als die Hälfte



Die Rolle des Chief Marketing Officer (CMO) befindet sich an einem Wendepunkt

und erfordert eine grundlegende Neuausrichtung. Das zeigt das CMO Playbook "From

complexity to clarity: How CMOs can reclaim marketing to build competitive edge"

des Capgemini Research Institute. Die Erwartungen an CMOs sind so hoch wie nie

zuvor, gleichzeitig sehen sie sich mit zahlreichen Herausforderungen

konfrontiert: Schrumpfende Budgets, sinkender strategischer Einfluss, begrenzte

Kontrolle über Marketingtechnologie-Budgets (MarTech) sowie die Integration von

KI. Obwohl Marketingverantwortliche die Vorteile generativer und agentischer KI

schätzen, werden mehr als die Hälfte dieser Initiativen von IT-Abteilungen

finanziert - das Marketing hat nur begrenzten Einfluss.





