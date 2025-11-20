KI-Effekte im Marketing derzeit noch überschaubar - trotzdem betrachten knapp 70 Prozent der Marketer agentische KI als wegweisend
Berlin (ots) -
- Rund vier Fünftel aller Marketingtechnologie-Investitionen (79 Prozent)
fließen mittlerweile in KI - vor zwei Jahren waren es noch knapp zwei Drittel
- Nutzen von KI im Marketing derzeit noch überschaubar: Nur sieben Prozent der
Marketer bestätigen spürbaren Effektivitätsgewinn durch KI
- CMOs kämpfen mit sinkender Bedeutung: Vor zwei Jahren waren noch 70 Prozent
der CMOs an kritischen Entscheidungen beteiligt, heute ist es nur noch etwas
mehr als die Hälfte
Die Rolle des Chief Marketing Officer (CMO) befindet sich an einem Wendepunkt
und erfordert eine grundlegende Neuausrichtung. Das zeigt das CMO Playbook "From
complexity to clarity: How CMOs can reclaim marketing to build competitive edge"
des Capgemini Research Institute. Die Erwartungen an CMOs sind so hoch wie nie
zuvor, gleichzeitig sehen sie sich mit zahlreichen Herausforderungen
konfrontiert: Schrumpfende Budgets, sinkender strategischer Einfluss, begrenzte
Kontrolle über Marketingtechnologie-Budgets (MarTech) sowie die Integration von
KI. Obwohl Marketingverantwortliche die Vorteile generativer und agentischer KI
schätzen, werden mehr als die Hälfte dieser Initiativen von IT-Abteilungen
finanziert - das Marketing hat nur begrenzten Einfluss.
- Rund vier Fünftel aller Marketingtechnologie-Investitionen (79 Prozent)
fließen mittlerweile in KI - vor zwei Jahren waren es noch knapp zwei Drittel
- Nutzen von KI im Marketing derzeit noch überschaubar: Nur sieben Prozent der
Marketer bestätigen spürbaren Effektivitätsgewinn durch KI
- CMOs kämpfen mit sinkender Bedeutung: Vor zwei Jahren waren noch 70 Prozent
der CMOs an kritischen Entscheidungen beteiligt, heute ist es nur noch etwas
mehr als die Hälfte
Die Rolle des Chief Marketing Officer (CMO) befindet sich an einem Wendepunkt
und erfordert eine grundlegende Neuausrichtung. Das zeigt das CMO Playbook "From
complexity to clarity: How CMOs can reclaim marketing to build competitive edge"
des Capgemini Research Institute. Die Erwartungen an CMOs sind so hoch wie nie
zuvor, gleichzeitig sehen sie sich mit zahlreichen Herausforderungen
konfrontiert: Schrumpfende Budgets, sinkender strategischer Einfluss, begrenzte
Kontrolle über Marketingtechnologie-Budgets (MarTech) sowie die Integration von
KI. Obwohl Marketingverantwortliche die Vorteile generativer und agentischer KI
schätzen, werden mehr als die Hälfte dieser Initiativen von IT-Abteilungen
finanziert - das Marketing hat nur begrenzten Einfluss.
Anzeige
Präsentiert von
Steigende Erwartungen, sinkender Einfluss
Die Verantwortungsbereiche der CMOs wachsen, doch ihre Budgets schrumpfen:
Marketingbudgets machen im internationalen Schnitt nur noch fünf Prozent des
Unternehmensumsatzes aus. Gleichzeitig ist der Anteil der CMOs, die an wichtigen
Entscheidungen beteiligt sind, in den letzten zwei Jahren von 70 Prozent auf 55
Prozent gesunken. Obwohl generative KI (Gen AI) im Marketing immer stärker
genutzt wird - etwa für Content-Erstellung, Kundensegmentierung und digitale
Kampagnen - geben weltweit nur 15 Prozent der Marketingverantwortlichen an, dass
Routineaufgaben in ihrem Bereich automatisiert sind. Die meisten Teams sind nach
wie vor stark mit manuellen Tätigkeiten beschäftigt, wodurch ihnen weniger Zeit
für Markenaufbau, Innovation und Kundenbindung bleibt.
Auch mithilfe aktueller MarTech- und Datenstrategien gelingt es zu selten,
Echtzeitdaten für nahtlose Kundenerlebnisse zu nutzen: Nur 18 Prozent der
Marketer sind überzeugt, dass sie Kundenerlebnisse erfolgreich personalisieren.
Das unterstreicht die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen
Marketing und IT, vor allem auf Führungsebene. Die Kombination aus CIO-Kompetenz
und CMO-Kundenverständnis ist entscheidend, um das Potenzial von KI voll
auszuschöpfen und echten Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen.
"Die Anforderungen an CMOs steigen extrem: Sie sollen Umsatzwachstum generieren
Die Verantwortungsbereiche der CMOs wachsen, doch ihre Budgets schrumpfen:
Marketingbudgets machen im internationalen Schnitt nur noch fünf Prozent des
Unternehmensumsatzes aus. Gleichzeitig ist der Anteil der CMOs, die an wichtigen
Entscheidungen beteiligt sind, in den letzten zwei Jahren von 70 Prozent auf 55
Prozent gesunken. Obwohl generative KI (Gen AI) im Marketing immer stärker
genutzt wird - etwa für Content-Erstellung, Kundensegmentierung und digitale
Kampagnen - geben weltweit nur 15 Prozent der Marketingverantwortlichen an, dass
Routineaufgaben in ihrem Bereich automatisiert sind. Die meisten Teams sind nach
wie vor stark mit manuellen Tätigkeiten beschäftigt, wodurch ihnen weniger Zeit
für Markenaufbau, Innovation und Kundenbindung bleibt.
Auch mithilfe aktueller MarTech- und Datenstrategien gelingt es zu selten,
Echtzeitdaten für nahtlose Kundenerlebnisse zu nutzen: Nur 18 Prozent der
Marketer sind überzeugt, dass sie Kundenerlebnisse erfolgreich personalisieren.
Das unterstreicht die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen
Marketing und IT, vor allem auf Führungsebene. Die Kombination aus CIO-Kompetenz
und CMO-Kundenverständnis ist entscheidend, um das Potenzial von KI voll
auszuschöpfen und echten Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen.
"Die Anforderungen an CMOs steigen extrem: Sie sollen Umsatzwachstum generieren
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte