Banijay Germany bündelt Live-Entertainment-Geschäft unter Banijay Germany Live (FOTO)

Köln (ots) - Die Banijay Germany GmbH baut das Live-Geschäft aus: Unter dem Dach

der neu gegründeten Banijay Germany Live GmbH wird künftig das gesamte

Live-Entertainment der Gruppe gebündelt.



MTS Live GmbH und Brainpool Live GmbH werden in der Banijay Germany Live

zusammengeführt. Das neue Unternehmen bündelt seine Live-Aktivitäten in die drei

Geschäftsbereiche Comedy Live-Brands, Tour-Booking sowie die Entwicklung

neuartiger Live-Formate.





In das Portfolio fließen die etablierten Comedy Live-Brands wie das CologneComedy Festival, Die besten Comedians Deutschlands, NightWash oder der 1LIVEComedy-Nacht XXL ein, sowie der neue "NightWash club" - ein eigener Club inKöln, der seit Oktober nahezu ganzjährig eine Bühne für Comedy, Entertainmentund TV-Produktionen bietet. Brainpool Live bleibt als Label innerhalb derBanijay Germany Live GmbH bestehen.Zum Bereich Tour-Booking gehört sowohl das Booking der oben genanntenLive-Brands als auch von Solo-Künstlern. Hierzu gehören dann auch die bisherigenMTS Live Tour-Veranstaltungen renommierter Künstlerinnen und Künstler wie AtzeSchröder, Osan Yaran, Lisa Feller, "Die drei ???", Tony Bauer sowie die Tourendes Schweizer Stand-Up-Comedian Alain Frei und Sebastian Lege, die kürzlichgesigned wurden.Der dritte Geschäftsbereich Entwicklung neuartiger Live-Formate beinhaltet unteranderem LUMINISCENCE - produziert in Partnerschaft mit Creator LOTCHI (einerBanijay Live Company) - das multimediale 360°-Illuminations-Erlebnis imSt.-Paulus-Dom in Münster, das Geschichte, Videomapping, Live-Chor, Orgelmusikund Live-Erzählung zu einer fesselnden Zeitreise durch die letzten 800 Jahrevereint. Ab dem 6. Februar wird LUMINISCENCE dann auch die Lorenzkirche inNürnberg erstrahlen lassen.Den Vorsitz der Geschäftsführung der neuen Banijay Germany Live GmbH übernimmtIngrid Langheld mit Fokus auf Strategie und New Business. Godehard Wolpers wirdals Geschäftsführer den Bereich Live Brands & TV Produktion verantworten undLara Aupke wird Geschäftsführerin Booking & Veranstaltungsmanagement. Wolpersbleibt zudem weiterhin Geschäftsführer der Brainpool TV. Die MTS Management GmbHin Münster mit den Geschäftsführern Töne Stallmeyer und Katharina Bok bleibtbestehen.Das erste Signing der Banijay Germany Live ist die Verlängerung des Vertragesmit dem Künstler Osan Yaran.Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany:"Wir sind überzeugt, dass Live-Entertainment ein wachstumsstarker undstrategisch wichtiger Teil unserer Zukunft ist, deshalb investieren wir in den