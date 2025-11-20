Banijay Germany bündelt Live-Entertainment-Geschäft unter Banijay Germany Live (FOTO)
Köln (ots) - Die Banijay Germany GmbH baut das Live-Geschäft aus: Unter dem Dach
der neu gegründeten Banijay Germany Live GmbH wird künftig das gesamte
Live-Entertainment der Gruppe gebündelt.
MTS Live GmbH und Brainpool Live GmbH werden in der Banijay Germany Live
zusammengeführt. Das neue Unternehmen bündelt seine Live-Aktivitäten in die drei
Geschäftsbereiche Comedy Live-Brands, Tour-Booking sowie die Entwicklung
neuartiger Live-Formate.
In das Portfolio fließen die etablierten Comedy Live-Brands wie das Cologne
Comedy Festival, Die besten Comedians Deutschlands, NightWash oder der 1LIVE
Comedy-Nacht XXL ein, sowie der neue "NightWash club" - ein eigener Club in
Köln, der seit Oktober nahezu ganzjährig eine Bühne für Comedy, Entertainment
und TV-Produktionen bietet. Brainpool Live bleibt als Label innerhalb der
Banijay Germany Live GmbH bestehen.
Zum Bereich Tour-Booking gehört sowohl das Booking der oben genannten
Live-Brands als auch von Solo-Künstlern. Hierzu gehören dann auch die bisherigen
MTS Live Tour-Veranstaltungen renommierter Künstlerinnen und Künstler wie Atze
Schröder, Osan Yaran, Lisa Feller, "Die drei ???", Tony Bauer sowie die Touren
des Schweizer Stand-Up-Comedian Alain Frei und Sebastian Lege, die kürzlich
gesigned wurden.
Der dritte Geschäftsbereich Entwicklung neuartiger Live-Formate beinhaltet unter
anderem LUMINISCENCE - produziert in Partnerschaft mit Creator LOTCHI (einer
Banijay Live Company) - das multimediale 360°-Illuminations-Erlebnis im
St.-Paulus-Dom in Münster, das Geschichte, Videomapping, Live-Chor, Orgelmusik
und Live-Erzählung zu einer fesselnden Zeitreise durch die letzten 800 Jahre
vereint. Ab dem 6. Februar wird LUMINISCENCE dann auch die Lorenzkirche in
Nürnberg erstrahlen lassen.
Den Vorsitz der Geschäftsführung der neuen Banijay Germany Live GmbH übernimmt
Ingrid Langheld mit Fokus auf Strategie und New Business. Godehard Wolpers wird
als Geschäftsführer den Bereich Live Brands & TV Produktion verantworten und
Lara Aupke wird Geschäftsführerin Booking & Veranstaltungsmanagement. Wolpers
bleibt zudem weiterhin Geschäftsführer der Brainpool TV. Die MTS Management GmbH
in Münster mit den Geschäftsführern Töne Stallmeyer und Katharina Bok bleibt
bestehen.
Das erste Signing der Banijay Germany Live ist die Verlängerung des Vertrages
mit dem Künstler Osan Yaran.
Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany:
"Wir sind überzeugt, dass Live-Entertainment ein wachstumsstarker und
strategisch wichtiger Teil unserer Zukunft ist, deshalb investieren wir in den
