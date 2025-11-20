    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFL Entertainment AktievorwärtsNachrichten zu FL Entertainment
    Banijay Germany bündelt Live-Entertainment-Geschäft unter Banijay Germany Live (FOTO)

    Köln (ots) - Die Banijay Germany GmbH baut das Live-Geschäft aus: Unter dem Dach
    der neu gegründeten Banijay Germany Live GmbH wird künftig das gesamte
    Live-Entertainment der Gruppe gebündelt.

    MTS Live GmbH und Brainpool Live GmbH werden in der Banijay Germany Live
    zusammengeführt. Das neue Unternehmen bündelt seine Live-Aktivitäten in die drei
    Geschäftsbereiche Comedy Live-Brands, Tour-Booking sowie die Entwicklung
    neuartiger Live-Formate.

    In das Portfolio fließen die etablierten Comedy Live-Brands wie das Cologne
    Comedy Festival, Die besten Comedians Deutschlands, NightWash oder der 1LIVE
    Comedy-Nacht XXL ein, sowie der neue "NightWash club" - ein eigener Club in
    Köln, der seit Oktober nahezu ganzjährig eine Bühne für Comedy, Entertainment
    und TV-Produktionen bietet. Brainpool Live bleibt als Label innerhalb der
    Banijay Germany Live GmbH bestehen.

    Zum Bereich Tour-Booking gehört sowohl das Booking der oben genannten
    Live-Brands als auch von Solo-Künstlern. Hierzu gehören dann auch die bisherigen
    MTS Live Tour-Veranstaltungen renommierter Künstlerinnen und Künstler wie Atze
    Schröder, Osan Yaran, Lisa Feller, "Die drei ???", Tony Bauer sowie die Touren
    des Schweizer Stand-Up-Comedian Alain Frei und Sebastian Lege, die kürzlich
    gesigned wurden.

    Der dritte Geschäftsbereich Entwicklung neuartiger Live-Formate beinhaltet unter
    anderem LUMINISCENCE - produziert in Partnerschaft mit Creator LOTCHI (einer
    Banijay Live Company) - das multimediale 360°-Illuminations-Erlebnis im
    St.-Paulus-Dom in Münster, das Geschichte, Videomapping, Live-Chor, Orgelmusik
    und Live-Erzählung zu einer fesselnden Zeitreise durch die letzten 800 Jahre
    vereint. Ab dem 6. Februar wird LUMINISCENCE dann auch die Lorenzkirche in
    Nürnberg erstrahlen lassen.

    Den Vorsitz der Geschäftsführung der neuen Banijay Germany Live GmbH übernimmt
    Ingrid Langheld mit Fokus auf Strategie und New Business. Godehard Wolpers wird
    als Geschäftsführer den Bereich Live Brands & TV Produktion verantworten und
    Lara Aupke wird Geschäftsführerin Booking & Veranstaltungsmanagement. Wolpers
    bleibt zudem weiterhin Geschäftsführer der Brainpool TV. Die MTS Management GmbH
    in Münster mit den Geschäftsführern Töne Stallmeyer und Katharina Bok bleibt
    bestehen.

    Das erste Signing der Banijay Germany Live ist die Verlängerung des Vertrages
    mit dem Künstler Osan Yaran.

    Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany:

    "Wir sind überzeugt, dass Live-Entertainment ein wachstumsstarker und
    strategisch wichtiger Teil unserer Zukunft ist, deshalb investieren wir in den
