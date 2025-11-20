Arktis als nächster Rohstoff-Zock: Welche Seltene-Erden-Aktien profitieren?

Besonders im Rampenlicht steht Grönland. Der politische Druck, Chinas Dominanz bei kritischen Mineralien zu brechen, hat das Interesse an rohstoffreichen Projekten massiv erhöht. Das an der Börse notierte Unternehmen Critical Metals entwickelt in Südgrönland eines der potenziell größten Vorkommen seltener Erden weltweit. CEO Tony Sage spricht von einer spürbar steigenden Investorennachfrage seit Trumps Rückkehr ins Amt.

Der Wettlauf um die Bodenschätze der Arktis wird zum Börsenthema und rückt mehrere gelistete Unternehmen in den Fokus internationaler Investoren. Während Staaten wie die USA, Kanada und Russland ihren Einfluss in der Region ausbauen, wittern Rohstoffkonzerne enorme Chancen bei seltenen Erden, Spezialmetallen und strategischen Mineralien.

Ebenfalls börsennotiert und in Grönland aktiv ist Amaroq Minerals. Das Unternehmen überraschte jüngst mit hochwertigen Funden seltener Erden sowie mit kommerziell bedeutenden Mengen an Germanium und Gallium, zwei Metallen, die für Halbleiter, Elektroautos und militärische Technologien unverzichtbar sind. Nachdem China diese Stoffe zeitweise mit Exportverboten belegt hatte, gelten Vorkommen außerhalb Asiens als besonders strategisch wichtig.

Der Klimawandel öffnet den Arktisraum zunehmend für eine wirtschaftliche Nutzung: Durch längere eisfreie Sommer rücken bislang schwer zugängliche Ressourcen, darunter seltene Erden, Metalle und Energierohstoffe, ins Blickfeld geopolitischer Akteure. Dadurch gewinnt insbesondere Grönland an strategischer Bedeutung, da es als politisch stabiles Gebiet eine potenzielle Alternative zu chinesischen Lieferketten bietet. Mit der verbesserten Schiffbarkeit des Arktischen Ozeans steigt das Interesse an neuen Rohstoffkorridoren, die globale Abhängigkeiten neu ordnen könnten, wenngleich extreme Wetterbedingungen, Umweltauflagen und hohe Kosten den Abbau weiterhin zu einer komplexen Herausforderung machen.



Nordschweden als Alternative

Während Grönland derzeit die Schlagzeilen dominiert, ergeben sich auch im Norden Schwedens neue Möglichkeiten: Der staatliche Konzern LKAB entwickelt das Per-Geijer-Vorkommen, das als die größte bekannte Lagerstätte für Seltene Erden in Europa gilt und auch Eisenerz und Phosphor enthält. Dies könnte eine Signalwirkung für börsennotierte Wettbewerber haben, denn der europäische Markt ist dringend auf der Suche nach alternativen Lieferketten.

Die neuen Funde verändern nicht nur die geopolitische Lage, sondern erweitern auch das Anlageuniversum im Rohstoffsektor. Von Explorern wie Critical Metals und Amaroq bis zu etablierten Seltenerdmetall-Verarbeitern wie Lynas und MP Materials: Die Arktis wird zu einem neuen Schauplatz für Investoren, die auf strategische Metalle setzen. Selbst Tech-Schwergewichte wie Nvidia, die große Mengen spezialisierter Materialien benötigen, hängen indirekt vom Erfolg neuer Förderprojekte ab.

Für Anleger bleibt das Chance-Risiko-Profil jedoch herausfordernd: Hohe potenzielle Gewinne treffen auf extreme Logistikprobleme, lange Entwicklungszeiten und politische Unsicherheiten. Doch eines ist klar: Die Kapitalmärkte haben die Arktis bereits für sich entdeckt – und der Rohstoffboom könnte erst am Anfang stehen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



