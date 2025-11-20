Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten
- Ölpreise steigen leicht, Brent bei 63,98 USD.
- US-Initiative belastete Preise am Vortag stark.
- Russische Öllieferungen nach China steigen deutlich.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Sie haben damit einen Teil der Verluste vom Vortag wettmachen könnten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 47 Cent auf 63,98 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 46 Cent auf 59,90 Dollar zu.
Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Vortag hatten Berichte über eine US-Initiative zur Beendigung des Ukraine-Kriegs die Ölpreise deutlich belastet. In Moskau hatte zuletzt ein Kremlsprecher deutlich gemacht, dass es zwischen Russland und den USA keine neuen Vorschläge für ein Kriegsende gebe. Die USA haben zuletzt schmerzhafte Sanktionen gegen die großen russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt.
Dagegen sind die russischen Öllieferungen nach China zuletzt gestiegen. Die Nachrichtenagenur Market News berichtet unter Berufung auf Daten von Zollbehörden, dass Russland im Oktober 9,11 Millionen Tonnen Öl nach China geliefert hat, nachdem die Liefermenge im September nur 8,29 Millionen Tonnen betragen hatte./jkr/la/stk
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---