    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen leicht, Brent bei 63,98 USD.
    • US-Initiative belastete Preise am Vortag stark.
    • Russische Öllieferungen nach China steigen deutlich.
    Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Sie haben damit einen Teil der Verluste vom Vortag wettmachen könnten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 47 Cent auf 63,98 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 46 Cent auf 59,90 Dollar zu.

    Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Vortag hatten Berichte über eine US-Initiative zur Beendigung des Ukraine-Kriegs die Ölpreise deutlich belastet. In Moskau hatte zuletzt ein Kremlsprecher deutlich gemacht, dass es zwischen Russland und den USA keine neuen Vorschläge für ein Kriegsende gebe. Die USA haben zuletzt schmerzhafte Sanktionen gegen die großen russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt.

    Dagegen sind die russischen Öllieferungen nach China zuletzt gestiegen. Die Nachrichtenagenur Market News berichtet unter Berufung auf Daten von Zollbehörden, dass Russland im Oktober 9,11 Millionen Tonnen Öl nach China geliefert hat, nachdem die Liefermenge im September nur 8,29 Millionen Tonnen betragen hatte./jkr/la/stk





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Sie haben damit einen Teil der Verluste vom Vortag wettmachen könnten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 47 Cent auf 63,98 US-Dollar. Der …