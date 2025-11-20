Dresdner Recycling-Pionier HolyPoly gewinnt KfW-Award Gründen für Sachsen (FOTO)

Dresden (ots) - Die KfW-Förderbank hat den Kunststoffrecycling-Spezialisten

HolyPoly als Landessieger Sachsen beim KfW-Award "Gründer 2025" ausgezeichnet.

Die Jury lobte besonders den innovativen Ansatz, Recyclingprozesse

wirtschaftlich attraktiv zu machen und so die Kreislaufwirtschaft

voranzutreiben.



Gegründet im Jahr 2020, entwickelt HolyPoly Strategien und technische Lösungen,

mit denen Unternehmen wie Mattel, Vorwerk oder Bosch Power Tools Altplastik

effizient wiederverwerten können. "Wir entwickeln für unsere Kunden

Geschäftsmodelle, mit denen sich Kunststoffrecycling auszahlt", erklärt

Mitgründer und CEO Fridolin Pflüger. "Mit markeneigenen Materialströmen bietet

HolyPoly eine verlässliche Lösung für die Versorgung mit hochwertigen

Recyclingkunststoffen für anspruchsvolle Qualitätsprodukte."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Friedrich Vorwerk Group SE! Short 98,07€ 1,02 × 8,56 Zum Produkt Long 75,78€ 1,28 × 6,72 Zum Produkt