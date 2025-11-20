Dresdner Recycling-Pionier HolyPoly gewinnt KfW-Award Gründen für Sachsen (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMattel AktievorwärtsNachrichten zu Mattel
    Dresden (ots) - Die KfW-Förderbank hat den Kunststoffrecycling-Spezialisten
    HolyPoly als Landessieger Sachsen beim KfW-Award "Gründer 2025" ausgezeichnet.
    Die Jury lobte besonders den innovativen Ansatz, Recyclingprozesse
    wirtschaftlich attraktiv zu machen und so die Kreislaufwirtschaft
    voranzutreiben.

    Gegründet im Jahr 2020, entwickelt HolyPoly Strategien und technische Lösungen,
    mit denen Unternehmen wie Mattel, Vorwerk oder Bosch Power Tools Altplastik
    effizient wiederverwerten können. "Wir entwickeln für unsere Kunden
    Geschäftsmodelle, mit denen sich Kunststoffrecycling auszahlt", erklärt
    Mitgründer und CEO Fridolin Pflüger. "Mit markeneigenen Materialströmen bietet
    HolyPoly eine verlässliche Lösung für die Versorgung mit hochwertigen
    Recyclingkunststoffen für anspruchsvolle Qualitätsprodukte."

    Mit diesem Ansatz folgt HolyPoly seiner Mission, Kunststoffrecycling
    selbstverständlich zu machen - und überzeugte damit die Jury aus Finanzbranche,
    Politik und Wirtschaft.

    Katrin Berger, Leiterin für Investive Förderung der Sächsischen Aufbaubank (SAB)
    und Jurymitglied des diesjährigen KfW-Gründungsawards lobte die Innovationskraft
    des Unternehmens: "HolyPoly steht beispielhaft für eine neue Generation von
    Gründern, die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit als gemeinsame Chance
    begreifen".

    Für Pflüger ist der Preis Anerkennung und Antrieb zugleich: "Er macht sichtbar,
    was HolyPoly in nur wenigen Jahren erreicht und bestärkt uns darin, den Einsatz
    recycelter Kunststoffe auf industrielle Maßstäbe zu heben - in Produktbereichen,
    die bisher als unmöglich galten, etwa bei Elektrogeräten, Waschmaschinen oder
    Automobilen."

    Mitgründerin und HR-Chefin Johanna Bialek will das Preisgeld unterdessen im Team
    feiern: "Die Auszeichnung ist vor allem ein Verdienst des gesamten
    HolyPoly-Teams - das werden wir würdigen."

    Jetzt zählt IHRE Stimme!

    Bis zum 30. November 2025 können Sie HolyPoly beim Publikumspreis unterstützen
    und ihnen helfen, weitere 5.000 Euro zu gewinnen: holypoly.co/kfw
    (https://www.fuer-gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis#c71388) .

    Pressekontakt:

    Matthias Röder
    mailto:matthias.roeder@holypoly.co
    +49 172 140 71 56

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181038/6162371
    OTS: HolyPoly GmbH


