Xiaomi pusht sein EV-Ziel auf 400.000 und investiert aggressiv in KI

Xiaomi hat sein Auslieferungsziel für 2025 deutlich angehoben und plant nun mehr als 400.000 Elektrofahrzeuge auszuliefern. Das Unternehmen verweist auf eine Dynamik, die schneller zur Profitabilität geführt hat als bei nahezu allen Konkurrenten. In der Telefonkonferenz zum dritten Quartal erklärte das Management, dass das ursprüngliche Jahresziel von 350.000 Fahrzeugen bereits diese Woche erreicht werde. CEO Lei Jun bestätigte die neue Zielmarke öffentlich und feierte gleichzeitig, dass am Donnerstag das 500.000ste Xiaomi-Fahrzeug vom Band gelaufen ist.

Der Geschäftsbereich für Elektrofahrzeuge und künstliche Intelligenz erzielte im dritten Quartal erstmals einen Gewinn und erreichte nach früheren Verlusten einen Betriebsgewinn von 700 Millionen Yuan (83,7 Millionen Euro. Rund 19 Monate nach dem Marktstart der ersten Elektro-Limousine SU7 wurde damit die Gewinnschwelle überschritten, was für einen Newcomer in einem hart umkämpften Markt ungewöhnlich schnell ist. Diese Entwicklung wird für Xiaomi in einer Phase wichtig, in der sowohl das Smartphone- als auch das EV-Geschäft unter externen Belastungen steht. Eine weltweite Verknappung von Speicherchips erhöht die Kosten in beiden Segmenten, während die schrittweise Abschaffung chinesischer Steuervergünstigungen für Elektroautos die Nachfrage dämpfen dürfte.