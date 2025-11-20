SU7 geht viral
Xiaomi pusht sein EV-Ziel auf 400.000 und investiert aggressiv in KI
Xiaomi erhöht sein EV-Ziel für 2025 auf mehr als 400.000 Fahrzeuge. Der Konzern erreichte bereits 19 Monate nach dem SU7-Start die Gewinnschwelle und erzielte 700 Millionen Yuan Betriebsgewinn, trotz Gegenwinds im Markt.
Xiaomi hat sein Auslieferungsziel für 2025 deutlich angehoben und plant nun mehr als 400.000 Elektrofahrzeuge auszuliefern. Das Unternehmen verweist auf eine Dynamik, die schneller zur Profitabilität geführt hat als bei nahezu allen Konkurrenten. In der Telefonkonferenz zum dritten Quartal erklärte das Management, dass das ursprüngliche Jahresziel von 350.000 Fahrzeugen bereits diese Woche erreicht werde. CEO Lei Jun bestätigte die neue Zielmarke öffentlich und feierte gleichzeitig, dass am Donnerstag das 500.000ste Xiaomi-Fahrzeug vom Band gelaufen ist.
Der Geschäftsbereich für Elektrofahrzeuge und künstliche Intelligenz erzielte im dritten Quartal erstmals einen Gewinn und erreichte nach früheren Verlusten einen Betriebsgewinn von 700 Millionen Yuan (83,7 Millionen Euro. Rund 19 Monate nach dem Marktstart der ersten Elektro-Limousine SU7 wurde damit die Gewinnschwelle überschritten, was für einen Newcomer in einem hart umkämpften Markt ungewöhnlich schnell ist. Diese Entwicklung wird für Xiaomi in einer Phase wichtig, in der sowohl das Smartphone- als auch das EV-Geschäft unter externen Belastungen steht. Eine weltweite Verknappung von Speicherchips erhöht die Kosten in beiden Segmenten, während die schrittweise Abschaffung chinesischer Steuervergünstigungen für Elektroautos die Nachfrage dämpfen dürfte.
Trotz dieser Unsicherheiten bleibt Lei Jun bullish. Xiaomi will die Produktion weiter beschleunigen, um Wartezeiten zu verkürzen, und verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf einer "intelligenteren KI" für das eigene Fahrerassistenzsystem, das künftig stärker mit dem übrigen Technologie-Ökosystem des Konzerns verzahnt werden soll. Das Unternehmen sieht weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial im EV-Bereich, nicht zuletzt durch die große Xiaomi-Fangemeinde, die bislang einen beschleunigten Markteintritt ermöglicht hat.
Dennoch spiegeln sich die Herausforderungen im Aktienkurs wider: Die in Hongkong gelistete Xiaomi-Aktie verlor am Donnerstag 3,7 Prozent und zeigt damit die Belastungen durch höhere Kosten, regulatorische Veränderungen und Marktunsicherheiten. Xiaomi setzt nun darauf, mit schneller Skalierung, technologischen Weiterentwicklungen und einer Ausweitung des Modellportfolios seine Position im chinesischen EV-Markt langfristig zu stärken.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion