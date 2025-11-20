Private Altersvorsorge
Mehr Renditechancen gegen die Renten-Lücke/ Canada Life erweitert Fondsauswahl in Fondspolice GENERATION private plus (FOTO)
Köln (ots) - Ein Großteil der Bundesbürger geht mittlerweile von einer
Versorgungslücke im Alter aus. Umso wichtiger wird private Altersvorsorge, um
diese Lücke zu schließen. Wie die Wünsche von Verbrauchern dazu aussehen, hatte
Canada Life kürzlich in einer Civey-Umfrage herausgefunden. Hier zeigte sich,
dass eine Balance zwischen Renditechancen und Sicherheit genau im Trend liegt,
denn rund ein Drittel der Befragten bevorzugt genau eine solche
Kombinationsmöglichkeit.
Canada Life vergrößert Fondsauswahl
Versorgungslücke im Alter aus. Umso wichtiger wird private Altersvorsorge, um
diese Lücke zu schließen. Wie die Wünsche von Verbrauchern dazu aussehen, hatte
Canada Life kürzlich in einer Civey-Umfrage herausgefunden. Hier zeigte sich,
dass eine Balance zwischen Renditechancen und Sicherheit genau im Trend liegt,
denn rund ein Drittel der Befragten bevorzugt genau eine solche
Kombinationsmöglichkeit.
Canada Life vergrößert Fondsauswahl
Der Lebensversicherer Canada Life ermöglicht Kunden nun, noch flexibler und
renditeorientierter ihre Vorsorgelücken zu schließen: 11 neue Fonds sorgen für
noch mehr Auswahl bei der Fondspolice GENERATION private plus. Die im
FONDS-TACHO der Assekuranz-Rating-Agentur Assekurata bereits als gut bewertete
Auswahl wird so noch einmal deutlich erweitert.
Neben beliebten Publikumsfonds und ETFs zählen auch die Setanta Active
Multi-Asset (SAMA)-Fonds zu den Neuzugängen in der dritten Schicht der
Altersvorsorge. Wer von den neuen Renditechancen profitieren möchte und
gleichzeitig ein aktives Fondsmanagement sucht, findet hier eine gute
Investitionsmöglichkeit. Die vermögensverwaltenden Fonds mit
Volatilitätssteuerung sind in drei Risikoprofilen mit jeweils unterschiedlichem
Sachwert-Anteil erhältlich. Je nach gewähltem Profil reduziert die
Volatilitätssteuerung Risiken und sorgt für ein Investment nach individueller
Anlagementalität.
"Unsere Umfrage mit Civey zeigt, dass sich die Menschen auch in der privaten
Altersvorsorge flexible Gestaltungsmöglichkeiten wünschen. Genau das erhalten
sie mit der erweiterten Fondsauswahl unseres GENERATION private plus. Mit den
SAMA-Fonds haben wir seit ihrer Einführung gute Erfahrungen gesammelt und sind
stolz, sie nun auch in diesem Produkt anzubieten", erklärt Dr. Igor Radovic,
Mitglied des Vorstands und Chief Proposition Officer Canada Life. "Durch diese
Produktänderung können wir einmal mehr ein renommiertes Produkt für unsere
Kunden optimieren."
Über Canada Life
Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in
Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits
(UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AA
Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000
Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer
bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der
Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere
Innovationen und Verbesserungen wachsen.
Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der
weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und
Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung,
Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und
Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und
Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen
betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.
Pressekontakt:
Daniela Schneider
Referentin Public Relations
Tel: +49 (0) 221-36756-415
E-Mail: mailto:presse@canadalife.de
Canada Life Assurance Europe plc
Hohenzollernring 72
50672 Köln
http://www.canadalife.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53267/6162397
OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschla
nd
renditeorientierter ihre Vorsorgelücken zu schließen: 11 neue Fonds sorgen für
noch mehr Auswahl bei der Fondspolice GENERATION private plus. Die im
FONDS-TACHO der Assekuranz-Rating-Agentur Assekurata bereits als gut bewertete
Auswahl wird so noch einmal deutlich erweitert.
Neben beliebten Publikumsfonds und ETFs zählen auch die Setanta Active
Multi-Asset (SAMA)-Fonds zu den Neuzugängen in der dritten Schicht der
Altersvorsorge. Wer von den neuen Renditechancen profitieren möchte und
gleichzeitig ein aktives Fondsmanagement sucht, findet hier eine gute
Investitionsmöglichkeit. Die vermögensverwaltenden Fonds mit
Volatilitätssteuerung sind in drei Risikoprofilen mit jeweils unterschiedlichem
Sachwert-Anteil erhältlich. Je nach gewähltem Profil reduziert die
Volatilitätssteuerung Risiken und sorgt für ein Investment nach individueller
Anlagementalität.
"Unsere Umfrage mit Civey zeigt, dass sich die Menschen auch in der privaten
Altersvorsorge flexible Gestaltungsmöglichkeiten wünschen. Genau das erhalten
sie mit der erweiterten Fondsauswahl unseres GENERATION private plus. Mit den
SAMA-Fonds haben wir seit ihrer Einführung gute Erfahrungen gesammelt und sind
stolz, sie nun auch in diesem Produkt anzubieten", erklärt Dr. Igor Radovic,
Mitglied des Vorstands und Chief Proposition Officer Canada Life. "Durch diese
Produktänderung können wir einmal mehr ein renommiertes Produkt für unsere
Kunden optimieren."
Über Canada Life
Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in
Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits
(UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AA
Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000
Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer
bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der
Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere
Innovationen und Verbesserungen wachsen.
Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der
weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und
Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung,
Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und
Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und
Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen
betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.
Pressekontakt:
Daniela Schneider
Referentin Public Relations
Tel: +49 (0) 221-36756-415
E-Mail: mailto:presse@canadalife.de
Canada Life Assurance Europe plc
Hohenzollernring 72
50672 Köln
http://www.canadalife.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53267/6162397
OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschla
nd
Autor folgen