    Private Altersvorsorge

    Mehr Renditechancen gegen die Renten-Lücke/ Canada Life erweitert Fondsauswahl in Fondspolice GENERATION private plus (FOTO)

    Köln (ots) - Ein Großteil der Bundesbürger geht mittlerweile von einer
    Versorgungslücke im Alter aus. Umso wichtiger wird private Altersvorsorge, um
    diese Lücke zu schließen. Wie die Wünsche von Verbrauchern dazu aussehen, hatte
    Canada Life kürzlich in einer Civey-Umfrage herausgefunden. Hier zeigte sich,
    dass eine Balance zwischen Renditechancen und Sicherheit genau im Trend liegt,
    denn rund ein Drittel der Befragten bevorzugt genau eine solche
    Kombinationsmöglichkeit.

    Canada Life vergrößert Fondsauswahl

    Der Lebensversicherer Canada Life ermöglicht Kunden nun, noch flexibler und
    renditeorientierter ihre Vorsorgelücken zu schließen: 11 neue Fonds sorgen für
    noch mehr Auswahl bei der Fondspolice GENERATION private plus. Die im
    FONDS-TACHO der Assekuranz-Rating-Agentur Assekurata bereits als gut bewertete
    Auswahl wird so noch einmal deutlich erweitert.

    Neben beliebten Publikumsfonds und ETFs zählen auch die Setanta Active
    Multi-Asset (SAMA)-Fonds zu den Neuzugängen in der dritten Schicht der
    Altersvorsorge. Wer von den neuen Renditechancen profitieren möchte und
    gleichzeitig ein aktives Fondsmanagement sucht, findet hier eine gute
    Investitionsmöglichkeit. Die vermögensverwaltenden Fonds mit
    Volatilitätssteuerung sind in drei Risikoprofilen mit jeweils unterschiedlichem
    Sachwert-Anteil erhältlich. Je nach gewähltem Profil reduziert die
    Volatilitätssteuerung Risiken und sorgt für ein Investment nach individueller
    Anlagementalität.

    "Unsere Umfrage mit Civey zeigt, dass sich die Menschen auch in der privaten
    Altersvorsorge flexible Gestaltungsmöglichkeiten wünschen. Genau das erhalten
    sie mit der erweiterten Fondsauswahl unseres GENERATION private plus. Mit den
    SAMA-Fonds haben wir seit ihrer Einführung gute Erfahrungen gesammelt und sind
    stolz, sie nun auch in diesem Produkt anzubieten", erklärt Dr. Igor Radovic,
    Mitglied des Vorstands und Chief Proposition Officer Canada Life. "Durch diese
    Produktänderung können wir einmal mehr ein renommiertes Produkt für unsere
    Kunden optimieren."

    Über Canada Life

    Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in
    Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits
    (UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AA
    Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000
    Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer
    bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der
    Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere
    Innovationen und Verbesserungen wachsen.

    Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der
    weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und
    Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung,
    Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und
    Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und
    Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen
    betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.

