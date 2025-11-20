Mehr Renditechancen gegen die Renten-Lücke/ Canada Life erweitert Fondsauswahl in Fondspolice GENERATION private plus (FOTO)

Köln (ots) - Ein Großteil der Bundesbürger geht mittlerweile von einer

Der Lebensversicherer Canada Life ermöglicht Kunden nun, noch flexibler undrenditeorientierter ihre Vorsorgelücken zu schließen: 11 neue Fonds sorgen fürnoch mehr Auswahl bei der Fondspolice GENERATION private plus. Die imFONDS-TACHO der Assekuranz-Rating-Agentur Assekurata bereits als gut bewerteteAuswahl wird so noch einmal deutlich erweitert.Neben beliebten Publikumsfonds und ETFs zählen auch die Setanta ActiveMulti-Asset (SAMA)-Fonds zu den Neuzugängen in der dritten Schicht derAltersvorsorge. Wer von den neuen Renditechancen profitieren möchte undgleichzeitig ein aktives Fondsmanagement sucht, findet hier eine guteInvestitionsmöglichkeit. Die vermögensverwaltenden Fonds mitVolatilitätssteuerung sind in drei Risikoprofilen mit jeweils unterschiedlichemSachwert-Anteil erhältlich. Je nach gewähltem Profil reduziert dieVolatilitätssteuerung Risiken und sorgt für ein Investment nach individuellerAnlagementalität."Unsere Umfrage mit Civey zeigt, dass sich die Menschen auch in der privatenAltersvorsorge flexible Gestaltungsmöglichkeiten wünschen. Genau das erhaltensie mit der erweiterten Fondsauswahl unseres GENERATION private plus. Mit denSAMA-Fonds haben wir seit ihrer Einführung gute Erfahrungen gesammelt und sindstolz, sie nun auch in diesem Produkt anzubieten", erklärt Dr. Igor Radovic,Mitglied des Vorstands und Chief Proposition Officer Canada Life. "Durch dieseProduktänderung können wir einmal mehr ein renommiertes Produkt für unsereKunden optimieren."Über Canada LifeCanada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer inDeutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits(UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AARating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einerbedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung derBack-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitereInnovationen und Verbesserungen wachsen.Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem derweltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada undBeteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung , Krankenversicherung,Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung undRückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten undEuropa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungenbetreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.Pressekontakt:Daniela SchneiderReferentin Public RelationsTel: +49 (0) 221-36756-415E-Mail: mailto:presse@canadalife.deCanada Life Assurance Europe plcHohenzollernring 7250672 Kölnhttp://www.canadalife.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53267/6162397OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland