Die Aktie steht vor einer kritischen Entscheidung

Auch das Management äußert sich inzwischen vorsichtiger. Kunden reagieren sensibel auf ihre Werbebudgets, und im Bereich Retail-Media sind die Margen gesunken. Gleichzeitig wächst der Druck durch große Anbieter wie Amazon, Google und neue Retail-Media-Plattformen, die ihre eigenen Daten zu Geld machen. Das Umfeld bleibt also schwierig – und weitere negative Überraschungen könnten der Aktie kurzfristig stark zusetzen.

In den vergangenen Jahren war der Kurs bis auf 141,53 US-Dollar gestiegen. Das Unternehmen hatte ein robustes Geschäftsmodell, doch die extrem hohen Erwartungen haben sich in Luft aufgelöst. Die Sorge vor einer möglichen KI-Investitionsblase und ein schwächeres Werbegeschäft führten zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Dadurch rutschte die Aktie bis auf etwa 40,00 US-Dollar – ein Bereich, der gleichzeitig als mögliche Marke für eine neue Verkaufswelle gilt.

Test einer wichtigen Unterstützung

Trade Desk steht derzeit genau an einer seit 2020 bestehenden Unterstützungslinie bei rund 40,00 US-Dollar. Fällt die Aktie darunter, würde das ein weiteres Verkaufssignal bedeuten. In diesem Fall wären Kursrückgänge bis auf 32,06 US-Dollar und sogar bis 23,64 US-Dollar möglich.

Wer auf fallende Kurse setzen möchte, könnte davon profitieren – ein entsprechendes Finanzprodukt wird später vorgestellt. Allerdings gibt es an dieser starken Unterstützungszone auch Chancen auf eine Gegenbewegung nach oben. Eine Erholung könnte die Aktie zunächst auf 47,56 US-Dollar und später bis 56,39 US-Dollar führen. Ein echter Ausbruch nach oben wäre erst über 97,40 US-Dollar wahrscheinlich. Dann könnte Trade Desk wieder Kurs auf das Rekordhoch von 141,53 US-Dollar nehmen.

Trade Desk Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sollte sich das Werbegeschäft weiter abschwächen und Trade Desk weniger Geld verdienen, könnte die Aktie auf bis zu 23,64 US-Dollar fallen. Wer auf diese Entwicklung setzen möchte, kann sich das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MM72XC ansehen. Damit sind – bei entsprechendem Kursverlauf – theoretisch rund 130 Prozent Rendite möglich, das rechnerische Kursziel für das Zertifikat liegt bei 2,47 Euro. Eine kleine Gegenbewegung im Bereich von etwa 32,06 US-Dollar sollte man einkalkulieren. Zur Absicherung sollte die Verlustgrenze beim Einstieg nicht über 45,10 US-Dollar liegen. Beim genannten Zertifikat entspricht dies einem möglichen Stoppkurs von 0,62 Euro.

Strategie für fallende Kurse WKN: MM72XC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,04 - 1,07 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 52,4922 US-Dollar Basiswert: Trade Desk Inc. KO-Schwelle: 52,4922 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 40,19 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,47 Euro Hebel: 3,2 Kurschance: + 130 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.