Goldmans China-Tipps: Diese Aktien gehören in ihren "5-Jahres-Plan"

Wer mit chinesischen Aktien erfolgreich Rendite einfahren will, sollte sich die Prioritätenliste von Xi Jinping und Co. genau anschauen, rät die US-Investmentbank Goldman Sachs, "Angesichts der komplexen Verflechtungen zwischen politischer Ökonomie und Kapitalmärkten ist es für den Erfolg an der chinesischen Börse unerlässlich, das eigene Portfolio an den allgemeinen politischen Leitlinien auszurichten", schreiben die Analysten von Goldman in einem neuen Report zu Investments in China.

China erstellt 5-Jahrespläne, um langfristige wirtschaftliche, soziale und technologische Ziele zu setzen und eine stabile, nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Diese Pläne dienen als strategische Roadmaps, die die Richtung für die wirtschaftliche Reform, Infrastrukturentwicklung, Innovationen und Umweltpolitik vorgeben.

Der neue Bericht zeigt: Wer sich eng an Pekings Vorgaben orientiert, konnte in der Vergangenheit erhebliche Mehrerträge erzielen. Laut Analyse erfüllt China seit 2001 rund 90 Prozent seiner wirtschaftlichen Ziele. Für die neue 15. Fünfjahresplanung (2026–2030) identifizieren die Analysten drei dominante Leitlinien: Technologie & Innovation, Sicherheit und Stärkung der Binnennachfrage. Auffällig sei auch, dass Peking private Unternehmen stärker schützen und den Zugang ausländischer Firmen weiter öffnen wolle. Die lange verwendete Immobilienformel "Häuser sind zum Wohnen" tauche dagegen nicht mehr auf.

Ein besonders spannender Teil der Studie: Goldman Sachs hat sämtliche offiziellen Politiktexte mithilfe eines FinBERT-LLM-Modells ausgewertet. Die KI analysierte rund 18.000 Sätze und identifizierte jene Branchen, die am stärksten mit politischen Rückenwinden rechnen können. Ergebnis: Hätte man in früheren Fünfjahreszyklen ausschließlich die politisch favorisierten Sektoren gekauft, wären im Schnitt 13 Prozent Alpha pro Jahr möglich gewesen.

Auf Basis der neuen Signale hat Goldman Sachs nun ein "GS 15th FYP Portfolio" entwickelt. Es umfasst 50 wachstumsstarke Mid Caps, verteilt auf 21 Branchen – darunter Halbleiter, KI-Hardware, Elektronik, neue Materialien, Konsum- und Dienstleistungsunternehmen. Das Gesamtpaket kommt auf knapp 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung. Laut Bericht stieg diese Auswahl in den vergangenen zwölf Monaten bereits um 68 %, während der MSCI China nur auf 35 Prozent kam.

Goldman Sachs setzt klar darauf, dass politisch unterstützte Technologiethemen – von 6G über Biomanufacturing bis KI-Hardware – Chinas Aktienmarkt in den nächsten fünf Jahren dominieren. Anlegern rät die Bank, Investmententscheidungen konsequent an den Prioritäten der neuen Fünfjahresplanung auszurichten.

Die nach Marktkapitalisierung größten China-Tipps sind der Chiphersteller Cambricon, der Kommunikationsriese Zhongji Innolight und der Elektrohersteller Luxshare.

wallstreetONLINE stellt die gesamte Liste vor:

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



