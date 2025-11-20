    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Landesweite Stromausfälle in der Ukraine nach Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue Drohnenangriffe verschärfen Stromprobleme in Ukraine.
    • Stromsperren für Privatverbraucher bis zu 16 Stunden.
    • Kiew: Bis zu 18 Stunden Stromabschaltungen angekündigt.

    KIEW (dpa-AFX) - Neue russische Drohnenangriffe auf die Regionen Tschernihiw, Charkiw, Donezk und Dnipropetrowsk haben die Probleme in der Ukraine mit der Stromversorgung weiter verschärft. Landesweit seien für Privatverbraucher Stromsperren zwischen 10 und 16 Stunden angeordnet worden, teilte der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo bei Telegram mit. Ganztägige Stromabschaltungen gebe es auch für Industriebetriebe. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Energie zu sparen und Geräte mit hohem Stromverbrauch erst nach 22.00 Uhr zu betreiben.

    Für Kiew hatte der örtliche Energieversorger DTEK bereits am Vortag Stromsperren von bis zu 18 Stunden angekündigt.

    Das russische Militär hat seit Oktober die Angriffe mit Drohnen und Raketen auf ukrainische Kraftwerke und Umspannwerke intensiviert. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion./ast/DP/mis





