Beijing (ots/PRNewswire) - Während des Zweiten Chinesischen

Eisenbahn-Express-Kooperationsforums, das am Dienstag in Xi'an im Nordwesten

Chinas stattfand, wurde der Öffentlichkeit eine lange Liste mit 111

pragmatischen Kooperationszielen vorgestellt.



Diese Ergebnisse, an denen 145 Kooperationspartner aus 20 Ländern und Regionen

beteiligt waren, zeigten effizienten Transport, Sicherheit und Governance,

diversifizierte Korridore und die innovative Entwicklung des China Railway

Express (CRE).





Unter den Ergebnissen sind zehn repräsentative Ergebnisse besonderserwähnenswert, darunter eine zwischen China und fünf zentralasiatischen Ländernunterzeichnete Initiative zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China undEuropa (Asien) im Bereich der Güterzüge im Zusammenhang mit der NeuenSeidenstraße.Die vierte Serie von CRE-Zügen mit kompletten Fahrplänen für das In- undAusland, die von der China State Railway Group (China Railway) vorgestelltwurde, erregte ebenfalls große Aufmerksamkeit bei den Anwesenden.Sieben neue Strecken, darunter die Verbindung zwischen Zhengzhou in China undHamburg in Deutschland, wurden für die vierte Serie dieser CRE-Züge hinzugefügt,wodurch sich die Gesamtzahl auf 17 erhöht und die damit verbundenen jährlichenFahrten 1.000 übersteigen.Belarus hat sich an der Belt-and-Road-Kooperation beteiligt, seit die erstenContainer über CRE transportiert wurden. Heute ist CRE als Marke zum Synonym fürhohe Qualität und Effizienz geworden, erklärte Alexey Lyakhnovich, Minister fürVerkehr und Kommunikation von Belarus.Durch eine engere internationale Zusammenarbeit und eine optimierteTransportorganisation sind die Frachtvolumina der CRE-Ausgangs- undEingangsfahrten nun im Wesentlichen ausgeglichen, erklärte Guo Zhuxue,Vorstandsvorsitzender der China Railway.Im Vergleich zur Vergangenheit habe die umfassende Vollcontainerrate von CRE nun100 % erreicht, und die Frachtpreise im In- und Ausland seien ebenfalls um mehrals 40 % gesunken, was zu einer effektiven Senkung der damit verbundeneninternationalen Logistikkosten geführt habe, fügte Guo hinzu.Durch die gemeinsamen Anstrengungen mehrerer Parteien haben CRE-Züge laut Guofast 120.000 Fahrten zurückgelegt und ein ausgedehntes internationalesVerkehrsnetz aufgebaut, das 128 chinesische Städte mit 232 Städten in 26europäischen Ländern und über 100 Städten in 11 asiatischen Ländern verbindet.