    Das 2. CRE-Kooperationsforum veröffentlicht in Xi'an, Nordwestchina, eine Liste mit über 100 Ergebnissen

    Beijing (ots/PRNewswire) - Während des Zweiten Chinesischen
    Eisenbahn-Express-Kooperationsforums, das am Dienstag in Xi'an im Nordwesten
    Chinas stattfand, wurde der Öffentlichkeit eine lange Liste mit 111
    pragmatischen Kooperationszielen vorgestellt.

    Diese Ergebnisse, an denen 145 Kooperationspartner aus 20 Ländern und Regionen
    beteiligt waren, zeigten effizienten Transport, Sicherheit und Governance,
    diversifizierte Korridore und die innovative Entwicklung des China Railway
    Express (CRE).

    Unter den Ergebnissen sind zehn repräsentative Ergebnisse besonders
    erwähnenswert, darunter eine zwischen China und fünf zentralasiatischen Ländern
    unterzeichnete Initiative zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und
    Europa (Asien) im Bereich der Güterzüge im Zusammenhang mit der Neuen
    Seidenstraße.

    Die vierte Serie von CRE-Zügen mit kompletten Fahrplänen für das In- und
    Ausland, die von der China State Railway Group (China Railway) vorgestellt
    wurde, erregte ebenfalls große Aufmerksamkeit bei den Anwesenden.

    Sieben neue Strecken, darunter die Verbindung zwischen Zhengzhou in China und
    Hamburg in Deutschland, wurden für die vierte Serie dieser CRE-Züge hinzugefügt,
    wodurch sich die Gesamtzahl auf 17 erhöht und die damit verbundenen jährlichen
    Fahrten 1.000 übersteigen.

    Belarus hat sich an der Belt-and-Road-Kooperation beteiligt, seit die ersten
    Container über CRE transportiert wurden. Heute ist CRE als Marke zum Synonym für
    hohe Qualität und Effizienz geworden, erklärte Alexey Lyakhnovich, Minister für
    Verkehr und Kommunikation von Belarus.

    Durch eine engere internationale Zusammenarbeit und eine optimierte
    Transportorganisation sind die Frachtvolumina der CRE-Ausgangs- und
    Eingangsfahrten nun im Wesentlichen ausgeglichen, erklärte Guo Zhuxue,
    Vorstandsvorsitzender der China Railway.

    Im Vergleich zur Vergangenheit habe die umfassende Vollcontainerrate von CRE nun
    100 % erreicht, und die Frachtpreise im In- und Ausland seien ebenfalls um mehr
    als 40 % gesunken, was zu einer effektiven Senkung der damit verbundenen
    internationalen Logistikkosten geführt habe, fügte Guo hinzu.

    Durch die gemeinsamen Anstrengungen mehrerer Parteien haben CRE-Züge laut Guo
    fast 120.000 Fahrten zurückgelegt und ein ausgedehntes internationales
    Verkehrsnetz aufgebaut, das 128 chinesische Städte mit 232 Städten in 26
    europäischen Ländern und über 100 Städten in 11 asiatischen Ländern verbindet.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
