    KnowBe4-Studie

    Finanzsektor durch Transformation im Fokus der Cyberkriminellen

    Berlin (ots) - KnowBe4, Anbieter der weltweit renommierten
    Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit dem Risikomanagement für
    Menschen und KI-Agenten befasst, veröffentlicht den "Cyberrisiken im Finanz- und
    Bankensektor in EMEA"-Report. Der Bericht zeigt, dass der Finanz- und
    Bankensektor in EMEA mit eskalierenden Cyberrisiken konfrontiert ist. Diese
    resultieren aus der rasanten digitalen Transformation, immer raffinierteren
    Bedrohungsakteuren sowie der anhaltenden Herausforderung, Mitarbeitende im
    Erkennen und Bewältigen neuer Bedrohungen zu schulen.

    Der Finanz- und Bankensektor, der aufgrund seiner Datenfülle und seiner
    wichtigen Rolle in der Wirtschaft ein lukratives Ziel darstellt, erlebt einen
    Anstieg von Cyberangriffen. Diese führen zu erheblichen finanziellen Verlusten,
    Betriebsstörungen und Reputationsschäden.

    Wichtigste Ergebnisse:

    - Der am zweithäufigsten betroffene Sektor in Europa: Der Finanz- und
    Bankensektor macht 18 Prozent der Cybervorfälle in Europa aus und ist damit
    der am zweithäufigsten betroffene Sektor. Weltweit steigt dieser Anteil auf 23
    Prozent.
    - Hohe Kosten von Datenverstößen: Die durchschnittlichen Kosten eines
    Datenverstoßes in diesem Sektor belaufen sich im Jahr 2025 auf etwa 5,56
    Millionen US-Dollar (4,77 Millionen Euro). Diese liegen damit an zweiter
    Stelle nach dem Gesundheitswesen.
    - Betriebsausfälle: Finanzinstitute verzeichnen nach einem Ransomware-Vorfall
    durchschnittlich 15 Tage Ausfallzeit, in einigen Extremfällen sogar mehrere
    Monate.
    - Wichtigste Treiber für Cyberbedrohungen: Die Attraktivität des Sektors für
    Cyberkriminelle ergibt sich aus folgenden Komponenten: Die Einführung
    digitaler Technologien, die Abhängigkeit von Drittanbietern, der Konzentration
    hochwertiger personenbezogener Daten und Finanzanlagen sowie ihrer
    entscheidenden Rolle für die Wirtschaft.
    - Menschenzentrierte Angriffsmethoden dominieren: Social Engineering und
    Phishing sind nach wie vor die gängigsten Taktiken. Dies zeigt, warum
    Unternehmen neben technischen Abwehrmaßnahmen auch in die Entwicklung der
    Sicherheitskompetenzen ihrer Mitarbeiter investieren müssen.

    Den kompletten Bericht können Sie hier einsehen:
    https://www.knowbe4.com/hubfs/Cyber-Risk-Finance-Banking-EMEA-Report_en-US.pdf

