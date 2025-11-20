Finanzsektor durch Transformation im Fokus der Cyberkriminellen

Berlin (ots) - KnowBe4, Anbieter der weltweit renommierten

Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit dem Risikomanagement für

Menschen und KI-Agenten befasst, veröffentlicht den "Cyberrisiken im Finanz- und

Bankensektor in EMEA"-Report. Der Bericht zeigt, dass der Finanz- und

Bankensektor in EMEA mit eskalierenden Cyberrisiken konfrontiert ist. Diese

resultieren aus der rasanten digitalen Transformation, immer raffinierteren

Bedrohungsakteuren sowie der anhaltenden Herausforderung, Mitarbeitende im

Erkennen und Bewältigen neuer Bedrohungen zu schulen.



Der Finanz- und Bankensektor, der aufgrund seiner Datenfülle und seiner

wichtigen Rolle in der Wirtschaft ein lukratives Ziel darstellt, erlebt einen

Anstieg von Cyberangriffen. Diese führen zu erheblichen finanziellen Verlusten,

Betriebsstörungen und Reputationsschäden.





Wichtigste Ergebnisse:



- Der am zweithäufigsten betroffene Sektor in Europa: Der Finanz- und

Bankensektor macht 18 Prozent der Cybervorfälle in Europa aus und ist damit

der am zweithäufigsten betroffene Sektor. Weltweit steigt dieser Anteil auf 23

Prozent.

- Hohe Kosten von Datenverstößen: Die durchschnittlichen Kosten eines

Datenverstoßes in diesem Sektor belaufen sich im Jahr 2025 auf etwa 5,56

Millionen US-Dollar (4,77 Millionen Euro). Diese liegen damit an zweiter

Stelle nach dem Gesundheitswesen.

- Betriebsausfälle: Finanzinstitute verzeichnen nach einem Ransomware-Vorfall

durchschnittlich 15 Tage Ausfallzeit, in einigen Extremfällen sogar mehrere

Monate.

- Wichtigste Treiber für Cyberbedrohungen: Die Attraktivität des Sektors für

Cyberkriminelle ergibt sich aus folgenden Komponenten: Die Einführung

digitaler Technologien, die Abhängigkeit von Drittanbietern, der Konzentration

hochwertiger personenbezogener Daten und Finanzanlagen sowie ihrer

entscheidenden Rolle für die Wirtschaft.

- Menschenzentrierte Angriffsmethoden dominieren: Social Engineering und

Phishing sind nach wie vor die gängigsten Taktiken. Dies zeigt, warum

Unternehmen neben technischen Abwehrmaßnahmen auch in die Entwicklung der

Sicherheitskompetenzen ihrer Mitarbeiter investieren müssen.



Den kompletten Bericht können Sie hier einsehen:

https://www.knowbe4.com/hubfs/Cyber-Risk-Finance-Banking-EMEA-Report_en-US.pdf



