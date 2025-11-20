KnowBe4-Studie
Finanzsektor durch Transformation im Fokus der Cyberkriminellen
Berlin (ots) - KnowBe4, Anbieter der weltweit renommierten
Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit dem Risikomanagement für
Menschen und KI-Agenten befasst, veröffentlicht den "Cyberrisiken im Finanz- und
Bankensektor in EMEA"-Report. Der Bericht zeigt, dass der Finanz- und
Bankensektor in EMEA mit eskalierenden Cyberrisiken konfrontiert ist. Diese
resultieren aus der rasanten digitalen Transformation, immer raffinierteren
Bedrohungsakteuren sowie der anhaltenden Herausforderung, Mitarbeitende im
Erkennen und Bewältigen neuer Bedrohungen zu schulen.
Der Finanz- und Bankensektor, der aufgrund seiner Datenfülle und seiner
wichtigen Rolle in der Wirtschaft ein lukratives Ziel darstellt, erlebt einen
Anstieg von Cyberangriffen. Diese führen zu erheblichen finanziellen Verlusten,
Betriebsstörungen und Reputationsschäden.
Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit dem Risikomanagement für
Menschen und KI-Agenten befasst, veröffentlicht den "Cyberrisiken im Finanz- und
Bankensektor in EMEA"-Report. Der Bericht zeigt, dass der Finanz- und
Bankensektor in EMEA mit eskalierenden Cyberrisiken konfrontiert ist. Diese
resultieren aus der rasanten digitalen Transformation, immer raffinierteren
Bedrohungsakteuren sowie der anhaltenden Herausforderung, Mitarbeitende im
Erkennen und Bewältigen neuer Bedrohungen zu schulen.
Der Finanz- und Bankensektor, der aufgrund seiner Datenfülle und seiner
wichtigen Rolle in der Wirtschaft ein lukratives Ziel darstellt, erlebt einen
Anstieg von Cyberangriffen. Diese führen zu erheblichen finanziellen Verlusten,
Betriebsstörungen und Reputationsschäden.
Wichtigste Ergebnisse:
- Der am zweithäufigsten betroffene Sektor in Europa: Der Finanz- und
Bankensektor macht 18 Prozent der Cybervorfälle in Europa aus und ist damit
der am zweithäufigsten betroffene Sektor. Weltweit steigt dieser Anteil auf 23
Prozent.
- Hohe Kosten von Datenverstößen: Die durchschnittlichen Kosten eines
Datenverstoßes in diesem Sektor belaufen sich im Jahr 2025 auf etwa 5,56
Millionen US-Dollar (4,77 Millionen Euro). Diese liegen damit an zweiter
Stelle nach dem Gesundheitswesen.
- Betriebsausfälle: Finanzinstitute verzeichnen nach einem Ransomware-Vorfall
durchschnittlich 15 Tage Ausfallzeit, in einigen Extremfällen sogar mehrere
Monate.
- Wichtigste Treiber für Cyberbedrohungen: Die Attraktivität des Sektors für
Cyberkriminelle ergibt sich aus folgenden Komponenten: Die Einführung
digitaler Technologien, die Abhängigkeit von Drittanbietern, der Konzentration
hochwertiger personenbezogener Daten und Finanzanlagen sowie ihrer
entscheidenden Rolle für die Wirtschaft.
- Menschenzentrierte Angriffsmethoden dominieren: Social Engineering und
Phishing sind nach wie vor die gängigsten Taktiken. Dies zeigt, warum
Unternehmen neben technischen Abwehrmaßnahmen auch in die Entwicklung der
Sicherheitskompetenzen ihrer Mitarbeiter investieren müssen.
Den kompletten Bericht können Sie hier einsehen:
https://www.knowbe4.com/hubfs/Cyber-Risk-Finance-Banking-EMEA-Report_en-US.pdf
Pressekontakt:
Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
mailto:KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130506/6162420
OTS: KnowBe4
- Der am zweithäufigsten betroffene Sektor in Europa: Der Finanz- und
Bankensektor macht 18 Prozent der Cybervorfälle in Europa aus und ist damit
der am zweithäufigsten betroffene Sektor. Weltweit steigt dieser Anteil auf 23
Prozent.
- Hohe Kosten von Datenverstößen: Die durchschnittlichen Kosten eines
Datenverstoßes in diesem Sektor belaufen sich im Jahr 2025 auf etwa 5,56
Millionen US-Dollar (4,77 Millionen Euro). Diese liegen damit an zweiter
Stelle nach dem Gesundheitswesen.
- Betriebsausfälle: Finanzinstitute verzeichnen nach einem Ransomware-Vorfall
durchschnittlich 15 Tage Ausfallzeit, in einigen Extremfällen sogar mehrere
Monate.
- Wichtigste Treiber für Cyberbedrohungen: Die Attraktivität des Sektors für
Cyberkriminelle ergibt sich aus folgenden Komponenten: Die Einführung
digitaler Technologien, die Abhängigkeit von Drittanbietern, der Konzentration
hochwertiger personenbezogener Daten und Finanzanlagen sowie ihrer
entscheidenden Rolle für die Wirtschaft.
- Menschenzentrierte Angriffsmethoden dominieren: Social Engineering und
Phishing sind nach wie vor die gängigsten Taktiken. Dies zeigt, warum
Unternehmen neben technischen Abwehrmaßnahmen auch in die Entwicklung der
Sicherheitskompetenzen ihrer Mitarbeiter investieren müssen.
Den kompletten Bericht können Sie hier einsehen:
https://www.knowbe4.com/hubfs/Cyber-Risk-Finance-Banking-EMEA-Report_en-US.pdf
Pressekontakt:
Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
mailto:KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130506/6162420
OTS: KnowBe4
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte