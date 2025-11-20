    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTMicroelectronics AktievorwärtsNachrichten zu STMicroelectronics

    Grüne Energie, starke Chips

    Dieser neue Stromdeal könnte die Chipindustrie verändern!

    STMicroelectronics sichert sich mit TSE einen langfristigen Solarstromvertrag. Ab 2027 fließt erneuerbare Energie in die französischen Werke des Chipkonzerns.

    • STMicroelectronics schließt 15-Jahres-Vertrag mit TSE.
    • Ab 2027 fließt 780 GWh Solarstrom nach Frankreich.
    • Ziel: 100% erneuerbare Energie bis Ende 2027.
    Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jean-Philippe Ksiazek

    STMicroelectronics und der Solarspezialist TSE haben einen fünfzehnjährigen Stromabnahmevertrag geschlossen, der ab dem Jahr 2027 die französischen Standorte des Chipkonzerns mit erneuerbarer Energie versorgt. TSE liefert Strom aus drei Solarparks, die zusammen rund 43 Megawatt erzeugen. Insgesamt fließen etwa 780 Gigawattstunden Solarstrom an die Werke von STMicroelectronics. Die Vereinbarung basiert auf einer physischen Stromlieferung und stärkt die langfristige Planungssicherheit für beide Unternehmen. 

    Am Donnerstag rutschte die Aktie von STMicroelectronics in Paris zeitweise auf 18,91 Euro ab und lag damit um 2,19 Prozent im Minus (Stand 11:30 MEZ). Auf Xetra verlor sie ebenfalls über 2 Prozent:

    Weg zur Klimaneutralität

    Für STMicroelectronics ist der Vertrag ein strategischer Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Chouaib Rokbi, Executive Vice President der Bereiche DTIT und Global Procurement Organization, erklärte:

    "Dies ist unser zweiter PPA in Frankreich und ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum Ziel, bis 2027 CO2-neutral zu werden (Emissionen der Scopes 1 und 2 sowie ein Teil von Scope 3), einschließlich der Beschaffung von 100 % erneuerbarer Energie bis 2027."

    Er betonte zudem, dass Stromabnahmeverträge eine zentrale Rolle in der globalen Energiewende des Unternehmens spielten. Der neue Vertrag erhöhe den Anteil erneuerbarer Energien an den französischen Aktivitäten, die Forschung, Entwicklung, Design, Vertrieb und die Massenproduktion von integrierten Schaltkreisen umfassen.

     

    TSE stärkt Frankreichs Energieautonomie

    Auch für TSE markiert die Vereinbarung einen Meilenstein. Präsident und Mitgründer Mathieu Debonnet sagte, Frankreichs Energiezukunft basiere auf "Aktion und Ambition". Das Abkommen mit STMicroelectronics zeige, dass industrielle Souveränität und Energiewende vereinbar seien. Debonnet sieht den Vertrag als weiteren Beweis für das Vertrauen in das Geschäftsmodell von TSE, das auch Unternehmen bei ihren ESG-Zielen unterstützen soll.

    Zwei Branchen, ein Ziel

    STMicroelectronics arbeitet weltweit für mehr als 200.000 Kunden und will bis Ende 2027 vollständig auf erneuerbare Energien umsteigen. TSE wiederum baut seine Position als französischer Solarkraftbetreiber stetig aus und entwickelt neben klassischen Solarparks auch agrivoltaische Lösungen. Beide Unternehmen treiben damit Frankreichs Industrie- und Energiepolitik sichtbar voran.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 18,94EUR auf Tradegate (20. November 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.


    Saskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
