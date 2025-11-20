125 0 Kommentare Drägerwerk: Erfolgreicher Aktienrückkauf abgeschlossen!

Der Aktienrückkauf der Drägerwerk AG & Co. KGaA markiert einen strategischen Schritt zur Stärkung der Unternehmensstruktur. Zwischen Juni und November 2025 wurden 70.000 Vorzugsaktien erworben. Ziel war die Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm. 54.040 Aktien flossen in das Programm, während 15.960 verkauft werden. Der gesamte Prozess wurde von einer Bank abgewickelt und transparent auf der Unternehmenswebsite dokumentiert.

