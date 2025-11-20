Drägerwerk: Erfolgreicher Aktienrückkauf abgeschlossen!
Der Aktienrückkauf der Drägerwerk AG & Co. KGaA markiert einen strategischen Schritt zur Stärkung der Unternehmensstruktur. Zwischen Juni und November 2025 wurden 70.000 Vorzugsaktien erworben. Ziel war die Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm. 54.040 Aktien flossen in das Programm, während 15.960 verkauft werden. Der gesamte Prozess wurde von einer Bank abgewickelt und transparent auf der Unternehmenswebsite dokumentiert.
- Der Aktienrückkauf der Drägerwerk AG & Co. KGaA begann am 3. Juni 2025 und wurde am 12. November 2025 abgeschlossen.
- Insgesamt wurden 70.000 Vorzugsaktien zurückgekauft, wobei nach dem 18. Juli keine weiteren Käufe stattfanden.
- Der Rückkauf diente der Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm.
- Der Vorstand war aufgrund der Regelungen zur aktienbasierten Vergütung nicht am Rückkauf beteiligt.
- Von den zurückgekauften Aktien wurden 54.040 für das Belegschaftsaktienprogramm verwendet, während 15.960 Aktien in den kommenden Wochen verkauft werden.
- Der Erwerb und Verkauf der Aktien erfolgte ausschließlich über eine von Dräger beauftragte Bank und die Informationen sind auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,73 % im
Minus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 68,50EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.010,73PKT (+0,21 %).
