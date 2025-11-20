CTS Eventim findet neuen Finanzvorstand
- CTS Eventim hat neuen Finanzchef: William Willms.
- Willms tritt 2026 Nachfolge von Holger Hohrein an.
- Hohrein verlässt das Unternehmen zum Jahresende.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat einen neuen Finanzchef gefunden. Zum Jahresbeginn 2026 soll William Willms die Nachfolge von Holger Hohrein antreten, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Willms arbeitete zuletzt lange in gleicher Position beim Airline-Dienstleister Lufthansa Technik und hatte zuvor auch Aufgaben bei der Konzernmutter Lufthansa. Der Abschied von Hohrein war bereits im September bekanntgeworden; er verlässt das Unternehmen zum Jahresende. Am Abend nach Börsenschluss legt CTS Eventim seine Zahlen zum dritten Quartal vor./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,25 % und einem Kurs von 76,60 auf Tradegate (20. November 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,37 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -36,00 %/+15,21 % bedeutet.
erstmal ist Zeit gewonnen und ich würde fast wetten, es wird keinen Streik geben und falls doch - nicht mehr dieses Jahr.
Was die scheiss Altie innerhalb eine Woche an Kurs verloren hat ist doch inglaublich. Das kann doch nicht sein.