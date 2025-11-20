Das erste netzbildende Batteriespeichersystem in den nordischen Ländern

Netzbildende BESS-Lösungen sind in der Lage, das Stromnetz bei Störungen und in Fehlersituationen unabhängig zu unterstützen. Die Energiespeicherung von Merus Power stärkt die Netzstabilität und ermöglicht eine nahtlosere Integration von erneuerbaren Energiequellen in das Stromsystem.

YLÖJÄRVI, Finnland, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Merus Power hat das erste netzbildende (GFM) Batteriespeichersystem (BESS) in den nordischen Ländern für seinen Schweizer Kunden Alpiq in Betrieb genommen. Das in Valkeakoski, Finnland, in Betrieb genommene Energiespeichersystem mit einer Leistung von 30 MW/36 MWh erfüllt die von Fingrid, dem finnischen Übertragungsnetzbetreiber (TSO), festgelegten Anforderungen an große netzbildende Energiespeicher. Die Funktionsfähigkeit der Technologie wurde von Fingrid durch Simulationen und anspruchsvolle Feldtests überprüft und bestätigt.

Neue Technologie revolutioniert die Rolle der Energiespeicherung

Im Gegensatz zu herkömmlichen netzgeführten Leistungselektroniklösungen kann das von Merus Power bereitgestellte netzbildende Batterieenergiespeichersystem (BESS) unabhängig Spannung und Frequenz aufrechterhalten, die Netzsteifigkeit verbessern sowie das Stromsystem bei Störungen unterstützen. Diese Fähigkeit ermöglicht z. B. den Aufbau eines Netzes nach einem Stromausfall und macht die Energiespeicherung zu einem aktiven Beitrag zur Netzstabilität.

Netzbildend bedeutet, dass ein Energiespeichersystem oder eine andere Stromquelle nicht nur einem bestehenden Netz folgt, sondern eigenständig Netzspannung und -frequenz aufbauen und aufrechterhalten kann. Dadurch kann es auch in Fehlersituationen als Grundlage für die Netzstabilität dienen. Anlagen, die mit traditioneller Netzfolgesteuerung betrieben werden, wie z. B. Windkraftanlagen, benötigen eine ausreichende Menge an netzbildender Leistung, um stabil zu funktionieren. Daher spielen netzbildende Energiespeichersysteme eine entscheidende Rolle dabei, weiteres Wachstum bei der Erzeugung erneuerbarer Energien zu ermöglichen.

Das Projekt ist von historischer Bedeutung, da Fingrid erst im Sommer 2023 die ersten Anforderungen an die netzbildende Funktion von Energiespeichern des Typs D und C veröffentlicht hat. Merus Power hat die Technologie erfolgreich entwickelt und in nur zwei Jahren zur kommerziellen Nutzung gebracht. Die Anlage hat den Verifizierungsprozess, der sowohl umfangreiche Modellierungsanforderungen als auch anspruchsvolle Feldtests umfasst, bestanden und damit ihre Zuverlässigkeit sowie ihre Fähigkeit zur Stärkung der Netzstabilität unter Beweis gestellt.