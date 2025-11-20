    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    E-Commerce geht steil

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Prognose angehoben: Walmart will an die Nasdaq

    Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und einer nachlassenden Konsumstimmung konnte sich Walmart in den vergangenen Quartalen gut behaupten. Am Donnertag veröffentlichte das Unternehmen seinen Quartalsbericht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Walmart übertrifft Erwartungen: EPS bei 0,62 USD.
    • Umsatz steigt um 5,8% auf 179,5 Milliarden USD.
    • E-Commerce wächst um 27%, Marktanteile gewinnen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    E-Commerce geht steil - Prognose angehoben: Walmart will an die Nasdaq
    Foto: Nam Y. Huh/AP/dpa

    Die Ergebnisse des dritten Quartals von Walmart geben Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der US-Verbraucher im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage. Besonderes Augenmerk gilt den Gewinnmargen des Einzelhändlers.

    In den letzten Quartalen betonte Walmart, dass Haushalte mit einem Einkommen von über 100.000 US-Dollar rund zwei Drittel des Wachstums ausmachten, wobei ein Großteil dieser Dynamik auf Walmart+-Abonnenten zurückzuführen ist, die von kostenloser Lieferung am selben oder am nächsten Tag profitieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walmart Inc.!
    Long
    90,09€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 9,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    111,85€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 8,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Wall Street hatte für den Großhändler einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,60 US-Dollar erwartet. Der Quartalsumsatz wurde mit einer Steigerung von über 3 Prozent, auf 175,17 Milliarden US-Dollar, taxiert. 

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Walmart konnte die Erwartungen übertreffen: Im dritten Quartal wir ein Gewinn je Aktie von 0,62 US-Dollar gemeldet. Das übertrifft die Erwartungen um 0,02 US-Dollar .

    Der Umsatz von 179,5 Milliarden US-Dollar (Plus 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) übertrifft die Schätzungen um 4,33 Milliarden US-Dollar.

    Weltweit wuchs das E-Commerce-Geschäft um 27 Prozent, wobei jedes Geschäftssegment ein Wachstum von über 20 Prozent verzeichnete. Der vergleichbare Umsatz von Walmart in den USA stieg um 4,5 Prozent, mit starker Performance in allen Kategorien.

    Für das Geschäftsjahr 2026 erhöht das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum auf 4,8 bis 5,1 Prozent und für das bereinigte operative Ergebnis auf 4,8 bis 5,5 Prozent, jeweils währungsbereinigt. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich zwischen 2,58 und 2,63 US-Dollar liegen, einschließlich eines negativen Währungseffekts von 0,01 bis 0,02 US-Dollar.

    Das Unternehmen hat außerdem einen Wechsel seiner Aktiennotierung von der New Yorker Börse zur Nasdaq für Dezember angekündigt.

    "Der E-Commerce war auch in diesem Quartal wieder ein Lichtblick. Wir gewinnen Marktanteile, verbessern die Liefergeschwindigkeit und haben ein gutes Bestandsmanagement", sagt der scheidende CEO Doug McMillon in einer Erklärung.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 86,50EUR auf Tradegate (20. November 2025, 13:27 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 91,69$, was einem Rückgang von -8,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    E-Commerce geht steil Prognose angehoben: Walmart will an die Nasdaq Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und einer nachlassenden Konsumstimmung konnte sich Walmart in den vergangenen Quartalen gut behaupten. Am Donnertag veröffentlichte das Unternehmen seinen Quartalsbericht.