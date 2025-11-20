Prognose angehoben: Walmart will an die Nasdaq

In den letzten Quartalen betonte Walmart, dass Haushalte mit einem Einkommen von über 100.000 US-Dollar rund zwei Drittel des Wachstums ausmachten, wobei ein Großteil dieser Dynamik auf Walmart+-Abonnenten zurückzuführen ist, die von kostenloser Lieferung am selben oder am nächsten Tag profitieren.

Die Ergebnisse des dritten Quartals von Walmart geben Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der US-Verbraucher im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage. Besonderes Augenmerk gilt den Gewinnmargen des Einzelhändlers.

Die Wall Street hatte für den Großhändler einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,60 US-Dollar erwartet. Der Quartalsumsatz wurde mit einer Steigerung von über 3 Prozent, auf 175,17 Milliarden US-Dollar, taxiert.

Walmart konnte die Erwartungen übertreffen: Im dritten Quartal wir ein Gewinn je Aktie von 0,62 US-Dollar gemeldet. Das übertrifft die Erwartungen um 0,02 US-Dollar .

Der Umsatz von 179,5 Milliarden US-Dollar (Plus 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) übertrifft die Schätzungen um 4,33 Milliarden US-Dollar.

Weltweit wuchs das E-Commerce-Geschäft um 27 Prozent, wobei jedes Geschäftssegment ein Wachstum von über 20 Prozent verzeichnete. Der vergleichbare Umsatz von Walmart in den USA stieg um 4,5 Prozent, mit starker Performance in allen Kategorien.

Für das Geschäftsjahr 2026 erhöht das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum auf 4,8 bis 5,1 Prozent und für das bereinigte operative Ergebnis auf 4,8 bis 5,5 Prozent, jeweils währungsbereinigt. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich zwischen 2,58 und 2,63 US-Dollar liegen, einschließlich eines negativen Währungseffekts von 0,01 bis 0,02 US-Dollar.

Das Unternehmen hat außerdem einen Wechsel seiner Aktiennotierung von der New Yorker Börse zur Nasdaq für Dezember angekündigt.

"Der E-Commerce war auch in diesem Quartal wieder ein Lichtblick. Wir gewinnen Marktanteile, verbessern die Liefergeschwindigkeit und haben ein gutes Bestandsmanagement", sagt der scheidende CEO Doug McMillon in einer Erklärung.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

