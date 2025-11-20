DAL intensiviert Engagement bei der Finanzierung von Batteriespeicherlösungen

Mainz (ots) -



- Drei Energiespeicherprojekte mit über EUR 50 Mio. Investitionsvolumen

realisiert

- Begleitung der Finanzierung eines Stand-alone-Batteriespeichers im

niedersächsischen Brietlingen für Return

- Schlüsseltechnologie für Energiewende, Versorgungssicherheit und

Netzstabilität



Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) verstärkt ihr Angebot von

Finanzierungslösungen für Batteriespeichersysteme (BESS) und adressiert damit

ein stark wachsendes Marktsegment. In den vergangenen Monaten hat die DAL

gemeinsam mit der Deutsche Leasing Finance GmbH die Finanzierung von drei

Projekten in Deutschland - sowohl Co-located als auch Stand-alone - mit einem

Gesamtinvestitionsvolumen von über 50 Millionen Euro realisiert. Zu den

Projekten zählt eine abgeschlossene Finanzierungslösung für Return, Europas

führenden unabhängigen Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das

Stand-alone-System im niedersächsischen Brietlingen soll Ende 2026 ans Netz

gehen und wird über eine Leistung von 13 Megawatt sowie eine Speicherkapazität

von 29 Megawattstunden verfügen.







cashflowbasierte, langfristige Finanzierungsstruktur gewährleistet

Planungssicherheit für Betreiber und Investoren. Bei der Finanzierung wurden

KfW-Mittel einbezogen, die Investitionen in erneuerbare Energien und

Speichertechnologien unterstützen.



"Batteriespeicher sind eine tragende Säule der Energiewende und eine

Schlüsseltechnologie, um die Wirtschaftlichkeit Erneuerbarer-Energien-Projekte

zu steigern", unterstreicht Dr. Peer Günzel, stellvertretender Geschäftsführer

der DAL Deutsche Anlagen-Leasing und verantwortlich für den Bereich

Infrastruktur & Versorgung. "Sie sind für den Ausbau erneuerbarer Energien

unverzichtbar, da sie unter anderem helfen, Differenzen zwischen nachhaltiger

Stromerzeugung und Stromverbrauch zu überbrücken. Mit maßgeschneiderten

Finanzierungslösungen unterstützen wir die Wegbereiter der Energiewende bei der

Umsetzung dieser komplexen Investitionsprojekte."



Sjoerd Bazen, Managing Director von Return, ergänzt: "Dieses Projekt zeigt,

welches Potenzial entsteht, wenn intelligente Speichertechnologie auf

vorausschauende Investitionen trifft. Dank der Unterstützung der DAL machen wir

saubere Energie für alle nutzbar - stärken das Stromnetz, maximieren die

Integration erneuerbarer Energien und schaffen die Grundlage für eine

klimaneutrale Zukunft."



BESS-Finanzierung durch die DAL



Die DAL engagiert sich bereits seit mehreren Jahren in der Finanzierung von

Batteriespeichern für Unternehmen und als Bestandteil geförderter





