DAL intensiviert Engagement bei der Finanzierung von Batteriespeicherlösungen
- Drei Energiespeicherprojekte mit über EUR 50 Mio. Investitionsvolumen
realisiert
- Begleitung der Finanzierung eines Stand-alone-Batteriespeichers im
niedersächsischen Brietlingen für Return
- Schlüsseltechnologie für Energiewende, Versorgungssicherheit und
Netzstabilität
Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) verstärkt ihr Angebot von
Finanzierungslösungen für Batteriespeichersysteme (BESS) und adressiert damit
ein stark wachsendes Marktsegment. In den vergangenen Monaten hat die DAL
gemeinsam mit der Deutsche Leasing Finance GmbH die Finanzierung von drei
Projekten in Deutschland - sowohl Co-located als auch Stand-alone - mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von über 50 Millionen Euro realisiert. Zu den
Projekten zählt eine abgeschlossene Finanzierungslösung für Return, Europas
führenden unabhängigen Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das
Stand-alone-System im niedersächsischen Brietlingen soll Ende 2026 ans Netz
gehen und wird über eine Leistung von 13 Megawatt sowie eine Speicherkapazität
von 29 Megawattstunden verfügen.
Das Projekt stärkt die Marktposition von Return in Deutschland. Die
cashflowbasierte, langfristige Finanzierungsstruktur gewährleistet
Planungssicherheit für Betreiber und Investoren. Bei der Finanzierung wurden
KfW-Mittel einbezogen, die Investitionen in erneuerbare Energien und
Speichertechnologien unterstützen.
"Batteriespeicher sind eine tragende Säule der Energiewende und eine
Schlüsseltechnologie, um die Wirtschaftlichkeit Erneuerbarer-Energien-Projekte
zu steigern", unterstreicht Dr. Peer Günzel, stellvertretender Geschäftsführer
der DAL Deutsche Anlagen-Leasing und verantwortlich für den Bereich
Infrastruktur & Versorgung. "Sie sind für den Ausbau erneuerbarer Energien
unverzichtbar, da sie unter anderem helfen, Differenzen zwischen nachhaltiger
Stromerzeugung und Stromverbrauch zu überbrücken. Mit maßgeschneiderten
Finanzierungslösungen unterstützen wir die Wegbereiter der Energiewende bei der
Umsetzung dieser komplexen Investitionsprojekte."
Sjoerd Bazen, Managing Director von Return, ergänzt: "Dieses Projekt zeigt,
welches Potenzial entsteht, wenn intelligente Speichertechnologie auf
vorausschauende Investitionen trifft. Dank der Unterstützung der DAL machen wir
saubere Energie für alle nutzbar - stärken das Stromnetz, maximieren die
Integration erneuerbarer Energien und schaffen die Grundlage für eine
klimaneutrale Zukunft."
BESS-Finanzierung durch die DAL
Die DAL engagiert sich bereits seit mehreren Jahren in der Finanzierung von
Batteriespeichern für Unternehmen und als Bestandteil geförderter
BESS-Finanzierung durch die DAL
Die DAL engagiert sich bereits seit mehreren Jahren in der Finanzierung von
Batteriespeichern für Unternehmen und als Bestandteil geförderter
