    DAL intensiviert Engagement bei der Finanzierung von Batteriespeicherlösungen

    Mainz (ots) -

    - Drei Energiespeicherprojekte mit über EUR 50 Mio. Investitionsvolumen
    realisiert
    - Begleitung der Finanzierung eines Stand-alone-Batteriespeichers im
    niedersächsischen Brietlingen für Return
    - Schlüsseltechnologie für Energiewende, Versorgungssicherheit und
    Netzstabilität

    Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) verstärkt ihr Angebot von
    Finanzierungslösungen für Batteriespeichersysteme (BESS) und adressiert damit
    ein stark wachsendes Marktsegment. In den vergangenen Monaten hat die DAL
    gemeinsam mit der Deutsche Leasing Finance GmbH die Finanzierung von drei
    Projekten in Deutschland - sowohl Co-located als auch Stand-alone - mit einem
    Gesamtinvestitionsvolumen von über 50 Millionen Euro realisiert. Zu den
    Projekten zählt eine abgeschlossene Finanzierungslösung für Return, Europas
    führenden unabhängigen Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das
    Stand-alone-System im niedersächsischen Brietlingen soll Ende 2026 ans Netz
    gehen und wird über eine Leistung von 13 Megawatt sowie eine Speicherkapazität
    von 29 Megawattstunden verfügen.

    Das Projekt stärkt die Marktposition von Return in Deutschland. Die
    cashflowbasierte, langfristige Finanzierungsstruktur gewährleistet
    Planungssicherheit für Betreiber und Investoren. Bei der Finanzierung wurden
    KfW-Mittel einbezogen, die Investitionen in erneuerbare Energien und
    Speichertechnologien unterstützen.

    "Batteriespeicher sind eine tragende Säule der Energiewende und eine
    Schlüsseltechnologie, um die Wirtschaftlichkeit Erneuerbarer-Energien-Projekte
    zu steigern", unterstreicht Dr. Peer Günzel, stellvertretender Geschäftsführer
    der DAL Deutsche Anlagen-Leasing und verantwortlich für den Bereich
    Infrastruktur & Versorgung. "Sie sind für den Ausbau erneuerbarer Energien
    unverzichtbar, da sie unter anderem helfen, Differenzen zwischen nachhaltiger
    Stromerzeugung und Stromverbrauch zu überbrücken. Mit maßgeschneiderten
    Finanzierungslösungen unterstützen wir die Wegbereiter der Energiewende bei der
    Umsetzung dieser komplexen Investitionsprojekte."

    Sjoerd Bazen, Managing Director von Return, ergänzt: "Dieses Projekt zeigt,
    welches Potenzial entsteht, wenn intelligente Speichertechnologie auf
    vorausschauende Investitionen trifft. Dank der Unterstützung der DAL machen wir
    saubere Energie für alle nutzbar - stärken das Stromnetz, maximieren die
    Integration erneuerbarer Energien und schaffen die Grundlage für eine
    klimaneutrale Zukunft."

    BESS-Finanzierung durch die DAL

    Die DAL engagiert sich bereits seit mehreren Jahren in der Finanzierung von
    Batteriespeichern für Unternehmen und als Bestandteil geförderter
