Dr. Janina Jänsch wird Mitglied des Aufsichtsrats von KfW Capital
- Dr. Jänsch, Abteilungsleiterin Mittelstand im Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie, komplementiert den Aufsichtsrat von KfW Capital
Dr. Janina Jänsch, Abteilungsleiterin Mittelstand im Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie, ist neues Mitglied im Aufsichtsrat von KfW Capital. Nach
ihrem Eintritt in die neue Regierung und in das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie komplementiert sie den zweiten Sitz aus der Politik neben Dr. Eva
Wimmer, Abteilungsleiterin Finanzmarktpolitik im Bundesministerium der Finanzen,
im KfW Capital-Aufsichtsrat. Dr. Sabine Hepperle, ehemalige Abteilungsleiterin
Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, legte ihr
Aufsichtsratsmandat im Juni dieses Jahres nieder.
"Wir bedanken uns sehr herzlich bei Dr. Hepperle, die sich seit unserem Start im
Jahr 2018 im Aufsichtsrat mit großem persönlichem Engagement und ihrer
fachlichen Expertise zur Stärkung der Startup- und Wachstumsfinanzierung in
Deutschland und Europa eingebracht hat. Gleichzeitig begrüßen wir Dr. Jänsch in
unserem Gremium sehr herzlich. Wir freuen uns auf ihren wertvollen Rat und ihre
wichtigen Impulse für die Weiterentwicklung von KfW Capital und dem
VC-Ökosystem", sagt Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW
Capital, der KfW Capital seit Beginn an gemeinsam mit Alexander Thees als
Mitglied der Geschäftsführung leitet.
Der Aufsichtsrat von KfW Capital besteht insgesamt aus sieben Mitgliedern: zwei
Vertretern/Vertreterinnen des Bundes (Dr. Janina Jänsch als Vertreterin des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und Dr. Eva Wimmer als Vertreterin
des Bundesministeriums der Finanzen), drei Vertretern/Vertreterinnen aus dem
Markt (Andras Haug, Dr. Judith Kölzer-Söding, Dr. Maximilian Zimmerer) und zwei
Mitglieder des Vorstands der KfW (Stefan Wintels als Aufsichtsratsvorsitzender
und Dr. Stefan Peiß als Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender).
Hinweis:
Weitere Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats von KfW Capital
finden Sie unter Aufsichtsrat Capital (kfw-capital.de)
(https://www.kfw-capital.de/%C3%9Cber-uns/Aufsichtsrat/)
Pressekontakt:
KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98/100, 60323 Frankfurt
Markt und Kommunikation (KfW Capital), Sonja Höpfner,
Tel. +49 69 7431-4306
E-Mail: mailto:sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6162477
OTS: KfW
