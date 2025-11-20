    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Dr. Janina Jänsch wird Mitglied des Aufsichtsrats von KfW Capital

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Dr. Jänsch, Abteilungsleiterin Mittelstand im Bundesministerium für Wirtschaft
    und Energie, komplementiert den Aufsichtsrat von KfW Capital

    Dr. Janina Jänsch, Abteilungsleiterin Mittelstand im Bundesministerium für
    Wirtschaft und Energie, ist neues Mitglied im Aufsichtsrat von KfW Capital. Nach
    ihrem Eintritt in die neue Regierung und in das Bundesministerium für Wirtschaft
    und Energie komplementiert sie den zweiten Sitz aus der Politik neben Dr. Eva
    Wimmer, Abteilungsleiterin Finanzmarktpolitik im Bundesministerium der Finanzen,
    im KfW Capital-Aufsichtsrat. Dr. Sabine Hepperle, ehemalige Abteilungsleiterin
    Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, legte ihr
    Aufsichtsratsmandat im Juni dieses Jahres nieder.

    "Wir bedanken uns sehr herzlich bei Dr. Hepperle, die sich seit unserem Start im
    Jahr 2018 im Aufsichtsrat mit großem persönlichem Engagement und ihrer
    fachlichen Expertise zur Stärkung der Startup- und Wachstumsfinanzierung in
    Deutschland und Europa eingebracht hat. Gleichzeitig begrüßen wir Dr. Jänsch in
    unserem Gremium sehr herzlich. Wir freuen uns auf ihren wertvollen Rat und ihre
    wichtigen Impulse für die Weiterentwicklung von KfW Capital und dem
    VC-Ökosystem", sagt Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW
    Capital, der KfW Capital seit Beginn an gemeinsam mit Alexander Thees als
    Mitglied der Geschäftsführung leitet.

    Der Aufsichtsrat von KfW Capital besteht insgesamt aus sieben Mitgliedern: zwei
    Vertretern/Vertreterinnen des Bundes (Dr. Janina Jänsch als Vertreterin des
    Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und Dr. Eva Wimmer als Vertreterin
    des Bundesministeriums der Finanzen), drei Vertretern/Vertreterinnen aus dem
    Markt (Andras Haug, Dr. Judith Kölzer-Söding, Dr. Maximilian Zimmerer) und zwei
    Mitglieder des Vorstands der KfW (Stefan Wintels als Aufsichtsratsvorsitzender
    und Dr. Stefan Peiß als Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender).

    Hinweis:

    Weitere Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats von KfW Capital
    finden Sie unter Aufsichtsrat Capital (kfw-capital.de)
    (https://www.kfw-capital.de/%C3%9Cber-uns/Aufsichtsrat/)

    Pressekontakt:

    KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98/100, 60323 Frankfurt
    Markt und Kommunikation (KfW Capital), Sonja Höpfner,
    Tel. +49 69 7431-4306
    E-Mail: mailto:sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6162477
    OTS: KfW




