    Deutsche Anleihen kaum bewegt vor US-Jobbericht

    • Kurse deutscher Staatsanleihen stabil bei 128,58 Punkten.
    • Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,72 %.
    • Anleger warten auf US-Arbeitsmarktbericht für Impulse.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag auf Stabilisierungskurs geblieben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte bei 128,58 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,72 Prozent.

    Die Anleger warten auf den verspäteten US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Nach dem teilweisen Stillstand der US-Behörden geben die Daten wichtige Hinweise bezüglich der Lage der US-Wirtschaft und könnten so für neue Impulse sorgen.

    Die Jobdaten sind insbesondere wichtig für die US-Notenbank, denn sie können Hinweise darauf liefern, welche Inflationsgefahren vom Arbeitsmarkt ausgehen. Der Jobbericht für Oktober soll erst gemeinsam mit dem für November am 16. Dezember veröffentlicht werden.

    Damit kam zwar wieder ein Stück Unsicherheit in den Markt, sodass am Geldmarkt die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung auf der Sitzung der US-Notenbank Fed am 10. Dezember deutlich fiel. Dennoch sollten die Hoffnungen auf einen weiteren Zinsschritt nach unten noch nicht begraben werden, schrieb Analyst Christian Lenk von der DZ Bank. Starke Schwankungen in den gehandelten Erwartungen seien an der Tagesordnung./la/jkr/jha/




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

