    Donnerstag.ai erhält 4,3 Millionen Euro Seed-Finanzierung von Speedinvest

    Frankfurt am Main (ots) - Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai
    (http://donnerstag.ai/) hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 4,3 Millionen Euro
    abgeschlossen. Die Runde wird von Speedinvest (https://speedinvest.com/)
    angeführt, außerdem beteiligen sich QED Investors
    (https://www.qedinvestors.com/) , Crestone VC (https://www.crestone.vc/) sowie
    weitere renommierte europäische Business Angels.

    Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die
    speziell für Lieferanten konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu
    vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

    Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen , erkennt
    Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab.
    Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert
    fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch
    kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System
    zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive,
    intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens .

    Automatisierte Kontrolle für Europas Lieferketten

    Viele Lieferanten in Europa kämpfen mit fehlerhaften Abrechnungen vor allem bei
    Gutschriften und unklaren Zahlungsflüssen. Donnerstag.ai schafft hier Abhilfe:
    Die Plattform erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit, gleicht Datensätze
    positionsgenau ab und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen.

    "Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren
    Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde", sagt
    Barbaros Özbugutu , Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. "Mit unserer
    KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für
    Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist."

    Erfahrenes Fintech-Team und starke Investoren

    Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan , die
    beide langjährige Erfahrung im europäischen Fintech-Sektor mitbringen. Özbugutu
    war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des
    Zahlungsdienstleisters iyzico . Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen.
    Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.

    "In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend
    neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang
    technisch nicht adressiert werden konnte", sagt Stefan Klestil , General Partner
    bei Speedinvest . "Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches
    Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als
    Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die
    Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten."

    Donnerstag.ai wird zukünftig seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen. Ziel
    ist, das sichere Forderungsmanagement europaweit anzubieten.

    -- Download der Mitteilung & Bildmaterial -- (https://www.dropbox.com/home/Donne
    rstag.ai_Bildmaterial_SeedInvest?share_manage_access=false)

    Über Donnerstag.ai

    Donnerstag.ai ist eine KI-gestützte Plattform für das Forderungsmanagement von
    Lieferanten. Sie verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus
    bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert
    die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich
    (Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer
    KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten,
    ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives
    Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.

    Das Unternehmen wurde 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan
    Özkan gegründet und wird von internationalen Investoren wie Speedinvest und QED
    Investors unterstützt. Ziel von Donnerstag.ai ist es, Lieferanten in ganz Europa
    mit intelligenter Technologie "Made in Germany" zu stärken und Finanzprozesse
    nachhaltig zu digitalisieren.

    Pressekontakt:

    PIABO Communications GmbH
    Daria Basha
    mailto:daria.basha@piabo.net

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181485/6162494
    OTS: Donnerstag.ai


