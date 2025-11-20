Donnerstag.ai erhält 4,3 Millionen Euro Seed-Finanzierung von Speedinvest

Frankfurt am Main (ots) - Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai

(http://donnerstag.ai/) hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 4,3 Millionen Euro

abgeschlossen. Die Runde wird von Speedinvest (https://speedinvest.com/)

angeführt, außerdem beteiligen sich QED Investors

(https://www.qedinvestors.com/) , Crestone VC (https://www.crestone.vc/) sowie

weitere renommierte europäische Business Angels.



Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die

speziell für Lieferanten konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu

vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.





Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen , erkenntAbweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab.Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziertfehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durchkontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das Systemzunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive,intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens .Automatisierte Kontrolle für Europas LieferkettenViele Lieferanten in Europa kämpfen mit fehlerhaften Abrechnungen vor allem beiGutschriften und unklaren Zahlungsflüssen. Donnerstag.ai schafft hier Abhilfe:Die Plattform erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit, gleicht Datensätzepositionsgenau ab und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen."Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klarenÜberblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde", sagtBarbaros Özbugutu , Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. "Mit unsererKI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die fürEuropas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist."Erfahrenes Fintech-Team und starke InvestorenHinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan , diebeide langjährige Erfahrung im europäischen Fintech-Sektor mitbringen. Özbugutuwar zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO desZahlungsdienstleisters iyzico . Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen.Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei."In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegendneu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislangtechnisch nicht adressiert werden konnte", sagt Stefan Klestil , General Partnerbei Speedinvest . "Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategischesDenken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, alsLead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai dieZukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten."Donnerstag.ai wird zukünftig seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen. Zielist, das sichere Forderungsmanagement europaweit anzubieten.-- Download der Mitteilung & Bildmaterial -- (https://www.dropbox.com/home/Donnerstag.ai_Bildmaterial_SeedInvest?share_manage_access=false)Über Donnerstag.aiDonnerstag.ai ist eine KI-gestützte Plattform für das Forderungsmanagement vonLieferanten. Sie verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten ausbestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiertdie Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich(Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomerKI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten,ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktivesForderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.Das Unternehmen wurde 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und VolkanÖzkan gegründet und wird von internationalen Investoren wie Speedinvest und QEDInvestors unterstützt. Ziel von Donnerstag.ai ist es, Lieferanten in ganz Europamit intelligenter Technologie "Made in Germany" zu stärken und Finanzprozessenachhaltig zu digitalisieren.Pressekontakt:PIABO Communications GmbHDaria Bashamailto:daria.basha@piabo.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/181485/6162494OTS: Donnerstag.ai