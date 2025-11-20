Aktie am Boden! Analysten rechnen mit Kursverdopplung bei diesem Finanzkonzern

Nach drei Jahren schwacher Neugeschäftszahlen (2020–2022) dreht die Dynamik nun deutlich ins Positive. Seit 2023 steigt das Neugeschäft wieder kräftig, zugleich laufen weniger Altverträge aus – ein Rückenwind, der das gesamte Leasingportfolio spürbar wachsen lässt.

Grenke ist im europäischen Small-Ticket-Leasing eine feste Größe: Leasingverträge meist unter 50.000 Euro, durchschnittlich knapp 10.000 Euro – ein Bereich, in dem hohe Digitalisierung, enorme Fallzahlen und kritische Masse über die Profitabilität entscheiden. Genau diese Markteintrittsbarrieren verschaffen Grenke den entscheidenden Vorsprung gegenüber Wettbewerbern, die sich lieber auf größere Deals konzentrieren.

Auch beim Zinsergebnis hellt sich die Lage auf. Die extremen Zinsverschiebungen der Vorjahre hatten die Margen ausgehöhlt. Doch inzwischen stabilisieren sich die Konditionen, und Grenke ersetzt ältere, margenschwache Verträge durch neues, profitableres Geschäft. Das Zinsergebnis soll daher schneller wachsen als das Portfolio selbst.

Mit steigendem Volumen greifen endlich wieder Skaleneffekte. Die Analysten von Berenberg gehen davon aus, dass Kosten stabil bleiben, Risikovorsorge nicht steigt und alte Sonderinvestitionen auslaufen. Das Ergebnis: ein erwartetes Gewinnwachstum von durchschnittlich 22 Prozent bis 2027.

Trotz dieser Trendwende notiert die Aktie weiterhin nahe historischer Tiefstände bei rund 14 Euro. Das Jahrestief von unter 12 Euro markierte den tiefsten Stand seit rund 13 Jahren. Doch die Analysten sind zuversichtlich, dass sich das Blatt wenden kann. Berenberg spricht von einer deutlichen Unterbewertung und sieht erhebliches Re-Rating-Potenzial. Das Kursziel: 29 Euro – mehr als 100 Prozent über dem aktuellen Niveau. Entsprechend starten die Analysten ihre Bewertung mit "Buy".

Ein Signal, dass die Aktie am Donnerstag mit Erleicherung aufnimmt. Prompt geht es für die Grenke-Papiere mehr als 7 Prozent aufwärts.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

