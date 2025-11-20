Siemens Energy kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im Zuge seiner guten Geschäftsentwicklung ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. So sollen Papiere im Wert von bis zu 6 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2028 (per Ende September) zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag zum Kapitalmarkttag mit. Dieser findet in den USA statt.

Siemens Energy erlebt dank des weltweiten Stromhungers einen Nachfrage-Schub. Die Geschäfte mit Gasturbinen laufen dabei ebenso rund wie die Netztechnik. Dabei profitiert das vor wenigen Jahren noch in der Krise steckende Unternehmen auch vom KI-Boom und dem damit verbundenen Aufbau von Rechenzentren. Das Management um Konzernchef Christian Bruch hatte bereits Ende vergangener Woche nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im vergangenen Geschäftsjahr seine mittelfristigen Ziele erneut deutlich erhöht.