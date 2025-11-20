    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    Siemens Energy kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy startet Aktienrückkaufprogramm über 6 Mrd.
    • Hohe Nachfrage durch Stromhungers und KI-Boom.
    • Umsatz soll bis 2028 jährlich um 10% steigen.
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im Zuge seiner guten Geschäftsentwicklung ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. So sollen Papiere im Wert von bis zu 6 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2028 (per Ende September) zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag zum Kapitalmarkttag mit. Dieser findet in den USA statt.

    Siemens Energy erlebt dank des weltweiten Stromhungers einen Nachfrage-Schub. Die Geschäfte mit Gasturbinen laufen dabei ebenso rund wie die Netztechnik. Dabei profitiert das vor wenigen Jahren noch in der Krise steckende Unternehmen auch vom KI-Boom und dem damit verbundenen Aufbau von Rechenzentren. Das Management um Konzernchef Christian Bruch hatte bereits Ende vergangener Woche nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im vergangenen Geschäftsjahr seine mittelfristigen Ziele erneut deutlich erhöht.

    Der vergleichbare Umsatz soll bis 2027/28 im Schnitt jährlich im hohen Zehnprozentbereich steigen. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Die bereinigte Ergebnismarge soll dann 14 bis 16 Prozent erreichen./nas/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,14 % und einem Kurs von 115,7 auf Tradegate (20. November 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 91,24 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -12,20 %/-20,11 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
