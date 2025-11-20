Weimer trennt sich von Verlagsanteilen
Für Sie zusammengefasst
- Wolfram Weimer trennt sich von Verlagsanteilen.
- Grund: Debatte um mögliche Interessenkonflikte.
- Bestätigung durch Sprecherin des Kulturbeauftragten.
BERLIN (dpa-AFX) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) trennt sich wegen der Debatte um mögliche Interessenkonflikte von seinen Anteilen an seinem Verlag Weimer Media Group. Dies bestätigte eine Sprecherin des Beauftragten für Kultur und Medien der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet./vsr/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen