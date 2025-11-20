    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Verbandstag der PSD Banken

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    PSD Banken stärken Zusammenhalt und bekennen sich klar zur Marke PSD - Investitionspaket von mehr als 10 Mio. Euro beschlossen

    Frankfurt am Main (ots) - Die PSD Banken haben auf ihrem Verbandstag ein starkes
    Zeichen für Zusammenhalt, Zukunftsorientierung und Markenstärkung gesetzt. Die
    Gruppe hat sich dazu verpflichtet, über 10 Millionen Euro in eine bundesweite
    Markenoffensive, in die Optimierung digitaler und kundenzentrierter Prozesse
    sowie in den Verband 2026 zu investieren. Zugleich wird die Gruppe künftig die
    Marken ausgeschiedener PSD Banken nutzen, um die bundesweite Präsenz der Marke
    PSD zu stärken. Die Investitionsbereitschaft ist Ausdruck des gemeinsamen
    Bekenntnisses zur Marke PSD sowie zur Eigenständigkeit und Zukunftsfähigkeit der
    PSD Bankengruppe.

    David Peters, Prüfungsvorstand und kommissarischer Vorstandsvorsitzender des
    Verbandes, präsentierte in seinem Bericht einen Rückblick auf das Jahr 2024
    sowie den strategischen Ausblick 2026. Er verwies auf neue Ertragsfelder, die
    Potenziale durch den Einsatz von KI und das erneuerte Selbstverständnis des
    Verbandes. "Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie entscheidend ein
    gemeinsames strategisches Verständnis für unsere Zukunftsfähigkeit ist. Mit
    unseren heutigen Beschlüssen stellen wir die Weichen für 2026: Wir erschließen
    neue Ertragsfelder, investieren in moderne Technologien wie KI und
    unterstreichen unser festes Bekenntnis zur Marke PSD. Der Verband versteht sich
    dabei als aktiver Gestalter, um Stabilität für unsere Mitgliedsinstitute und
    Impulse für Innovation und Zusammenhalt zu geben", betonte Peters.

    René Königshausen, Vorsitzender des Verbandsrates, ordnete die Entwicklungen des
    herausfordernden Jahres 2024 ein und hob den gestärkten Zusammenhalt der Gruppe
    hervor. "Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, geopolitischer Spannungen und
    wachsender Regulatorik haben die PSD-Banken ihre Stärke als Verbund auch mit dem
    heutigen Verbandstag unterstrichen. Unsere Gemeinschaft trägt uns - regional
    verwurzelt, bundesweit vernetzt und mit einer über 150-jährigen Tradition", so
    Königshausen.

    Mit den Beschlüssen des Verbandstags bekräftigt die PSD Bankengruppe ihren
    Anspruch, Modernisierung, Digitalisierung und Markenstärkung entschlossen
    voranzutreiben - unterstützt von einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl und großem
    Vertrauen in die gemeinsame Zukunft.

    Pressekontakt:

    Unternehmenskommunikation
    Verband der PSD Banken e.V.
    Dreizehnmorgenweg 36
    53175 Bonn
    E-Mail: mailto:presse@vpsd.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55115/6162506
    OTS: Verband der PSD Banken e.V.



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Verbandstag der PSD Banken PSD Banken stärken Zusammenhalt und bekennen sich klar zur Marke PSD - Investitionspaket von mehr als 10 Mio. Euro beschlossen Die PSD Banken haben auf ihrem Verbandstag ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Zukunftsorientierung und Markenstärkung gesetzt. Die Gruppe hat sich dazu verpflichtet, über 10 Millionen Euro in eine bundesweite Markenoffensive, in die Optimierung …