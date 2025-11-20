Verbandstag der PSD Banken
PSD Banken stärken Zusammenhalt und bekennen sich klar zur Marke PSD - Investitionspaket von mehr als 10 Mio. Euro beschlossen
Frankfurt am Main (ots) - Die PSD Banken haben auf ihrem Verbandstag ein starkes
Zeichen für Zusammenhalt, Zukunftsorientierung und Markenstärkung gesetzt. Die
Gruppe hat sich dazu verpflichtet, über 10 Millionen Euro in eine bundesweite
Markenoffensive, in die Optimierung digitaler und kundenzentrierter Prozesse
sowie in den Verband 2026 zu investieren. Zugleich wird die Gruppe künftig die
Marken ausgeschiedener PSD Banken nutzen, um die bundesweite Präsenz der Marke
PSD zu stärken. Die Investitionsbereitschaft ist Ausdruck des gemeinsamen
Bekenntnisses zur Marke PSD sowie zur Eigenständigkeit und Zukunftsfähigkeit der
PSD Bankengruppe.
David Peters, Prüfungsvorstand und kommissarischer Vorstandsvorsitzender des
Verbandes, präsentierte in seinem Bericht einen Rückblick auf das Jahr 2024
sowie den strategischen Ausblick 2026. Er verwies auf neue Ertragsfelder, die
Potenziale durch den Einsatz von KI und das erneuerte Selbstverständnis des
Verbandes. "Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie entscheidend ein
gemeinsames strategisches Verständnis für unsere Zukunftsfähigkeit ist. Mit
unseren heutigen Beschlüssen stellen wir die Weichen für 2026: Wir erschließen
neue Ertragsfelder, investieren in moderne Technologien wie KI und
unterstreichen unser festes Bekenntnis zur Marke PSD. Der Verband versteht sich
dabei als aktiver Gestalter, um Stabilität für unsere Mitgliedsinstitute und
Impulse für Innovation und Zusammenhalt zu geben", betonte Peters.
René Königshausen, Vorsitzender des Verbandsrates, ordnete die Entwicklungen des
herausfordernden Jahres 2024 ein und hob den gestärkten Zusammenhalt der Gruppe
hervor. "Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, geopolitischer Spannungen und
wachsender Regulatorik haben die PSD-Banken ihre Stärke als Verbund auch mit dem
heutigen Verbandstag unterstrichen. Unsere Gemeinschaft trägt uns - regional
verwurzelt, bundesweit vernetzt und mit einer über 150-jährigen Tradition", so
Königshausen.
Mit den Beschlüssen des Verbandstags bekräftigt die PSD Bankengruppe ihren
Anspruch, Modernisierung, Digitalisierung und Markenstärkung entschlossen
voranzutreiben - unterstützt von einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl und großem
Vertrauen in die gemeinsame Zukunft.
Pressekontakt:
Unternehmenskommunikation
Verband der PSD Banken e.V.
Dreizehnmorgenweg 36
53175 Bonn
E-Mail: mailto:presse@vpsd.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55115/6162506
OTS: Verband der PSD Banken e.V.
Zeichen für Zusammenhalt, Zukunftsorientierung und Markenstärkung gesetzt. Die
Gruppe hat sich dazu verpflichtet, über 10 Millionen Euro in eine bundesweite
Markenoffensive, in die Optimierung digitaler und kundenzentrierter Prozesse
sowie in den Verband 2026 zu investieren. Zugleich wird die Gruppe künftig die
Marken ausgeschiedener PSD Banken nutzen, um die bundesweite Präsenz der Marke
PSD zu stärken. Die Investitionsbereitschaft ist Ausdruck des gemeinsamen
Bekenntnisses zur Marke PSD sowie zur Eigenständigkeit und Zukunftsfähigkeit der
PSD Bankengruppe.
David Peters, Prüfungsvorstand und kommissarischer Vorstandsvorsitzender des
Verbandes, präsentierte in seinem Bericht einen Rückblick auf das Jahr 2024
sowie den strategischen Ausblick 2026. Er verwies auf neue Ertragsfelder, die
Potenziale durch den Einsatz von KI und das erneuerte Selbstverständnis des
Verbandes. "Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie entscheidend ein
gemeinsames strategisches Verständnis für unsere Zukunftsfähigkeit ist. Mit
unseren heutigen Beschlüssen stellen wir die Weichen für 2026: Wir erschließen
neue Ertragsfelder, investieren in moderne Technologien wie KI und
unterstreichen unser festes Bekenntnis zur Marke PSD. Der Verband versteht sich
dabei als aktiver Gestalter, um Stabilität für unsere Mitgliedsinstitute und
Impulse für Innovation und Zusammenhalt zu geben", betonte Peters.
René Königshausen, Vorsitzender des Verbandsrates, ordnete die Entwicklungen des
herausfordernden Jahres 2024 ein und hob den gestärkten Zusammenhalt der Gruppe
hervor. "Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, geopolitischer Spannungen und
wachsender Regulatorik haben die PSD-Banken ihre Stärke als Verbund auch mit dem
heutigen Verbandstag unterstrichen. Unsere Gemeinschaft trägt uns - regional
verwurzelt, bundesweit vernetzt und mit einer über 150-jährigen Tradition", so
Königshausen.
Mit den Beschlüssen des Verbandstags bekräftigt die PSD Bankengruppe ihren
Anspruch, Modernisierung, Digitalisierung und Markenstärkung entschlossen
voranzutreiben - unterstützt von einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl und großem
Vertrauen in die gemeinsame Zukunft.
Pressekontakt:
Unternehmenskommunikation
Verband der PSD Banken e.V.
Dreizehnmorgenweg 36
53175 Bonn
E-Mail: mailto:presse@vpsd.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55115/6162506
OTS: Verband der PSD Banken e.V.
Autor folgen