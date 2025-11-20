PSD Banken stärken Zusammenhalt und bekennen sich klar zur Marke PSD - Investitionspaket von mehr als 10 Mio. Euro beschlossen

Frankfurt am Main (ots) - Die PSD Banken haben auf ihrem Verbandstag ein starkesZeichen für Zusammenhalt, Zukunftsorientierung und Markenstärkung gesetzt. DieGruppe hat sich dazu verpflichtet, über 10 Millionen Euro in eine bundesweiteMarkenoffensive, in die Optimierung digitaler und kundenzentrierter Prozessesowie in den Verband 2026 zu investieren. Zugleich wird die Gruppe künftig dieMarken ausgeschiedener PSD Banken nutzen, um die bundesweite Präsenz der MarkePSD zu stärken. Die Investitionsbereitschaft ist Ausdruck des gemeinsamenBekenntnisses zur Marke PSD sowie zur Eigenständigkeit und Zukunftsfähigkeit derPSD Bankengruppe.David Peters, Prüfungsvorstand und kommissarischer Vorstandsvorsitzender desVerbandes, präsentierte in seinem Bericht einen Rückblick auf das Jahr 2024sowie den strategischen Ausblick 2026. Er verwies auf neue Ertragsfelder, diePotenziale durch den Einsatz von KI und das erneuerte Selbstverständnis desVerbandes. "Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie entscheidend eingemeinsames strategisches Verständnis für unsere Zukunftsfähigkeit ist. Mitunseren heutigen Beschlüssen stellen wir die Weichen für 2026: Wir erschließenneue Ertragsfelder, investieren in moderne Technologien wie KI undunterstreichen unser festes Bekenntnis zur Marke PSD. Der Verband versteht sichdabei als aktiver Gestalter, um Stabilität für unsere Mitgliedsinstitute undImpulse für Innovation und Zusammenhalt zu geben", betonte Peters.René Königshausen, Vorsitzender des Verbandsrates, ordnete die Entwicklungen desherausfordernden Jahres 2024 ein und hob den gestärkten Zusammenhalt der Gruppehervor. "Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, geopolitischer Spannungen undwachsender Regulatorik haben die PSD-Banken ihre Stärke als Verbund auch mit demheutigen Verbandstag unterstrichen. Unsere Gemeinschaft trägt uns - regionalverwurzelt, bundesweit vernetzt und mit einer über 150-jährigen Tradition", soKönigshausen.Mit den Beschlüssen des Verbandstags bekräftigt die PSD Bankengruppe ihrenAnspruch, Modernisierung, Digitalisierung und Markenstärkung entschlossenvoranzutreiben - unterstützt von einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl und großemVertrauen in die gemeinsame Zukunft.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationVerband der PSD Banken e.V.Dreizehnmorgenweg 3653175 BonnE-Mail: mailto:presse@vpsd.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55115/6162506OTS: Verband der PSD Banken e.V.