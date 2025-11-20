JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,13 % und einem Kurs von 55,01 auf Tradegate (20. November 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -6,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -1,84 %/+60,63 % bedeutet.