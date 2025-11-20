    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    ANALYSE-FLASH

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Renk auf "Overweight" mit 90 Euro.
    • Renk erfüllt Erwartungen für 2030, Konsens könnte sinken.
    • Ausblick für 2028 und 2029 ebenfalls negativ möglich.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe mit seinen Zielen für 2030 die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen am Kapitalmarkttag. Der Konsens für den Zeitraum 2025 bis 2027 dürfte allerdings sinken. Auch für 2028 und 2029 könnte dies der Fall sein./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Long
    52,38€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 11,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    59,50€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 11,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    RENK Group

    -4,39 %
    -6,94 %
    -8,14 %
    +2,98 %
    +184,17 %
    +242,69 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,13 % und einem Kurs von 55,01 auf Tradegate (20. November 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -6,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -1,84 %/+60,63 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 90 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00, was eine Steigerung von +60,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der RENK Group Aktie. Die Diskussion umfasst geopolitische Spannungen, mögliche Friedensverhandlungen und deren Einfluss auf den Aktienkurs. Trotz kurzfristiger Belastungen wird die fundamentale Stärke und die positive Auftragslage betont, was auf langfristige Erholungschancen hindeutet. Die Bewertung wird als überzogen kritisiert, wobei Experten auf die zukünftigen Gewinne und die strategische Position des Unternehmens verweisen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe mit seinen Zielen für 2030 die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen am …