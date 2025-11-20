ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro
- JPMorgan belässt Renk auf "Overweight" mit 90 Euro.
- Renk erfüllt Erwartungen für 2030, Konsens könnte sinken.
- Ausblick für 2028 und 2029 ebenfalls negativ möglich.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe mit seinen Zielen für 2030 die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen am Kapitalmarkttag. Der Konsens für den Zeitraum 2025 bis 2027 dürfte allerdings sinken. Auch für 2028 und 2029 könnte dies der Fall sein./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,13 % und einem Kurs von 55,01 auf Tradegate (20. November 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -6,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -1,84 %/+60,63 % bedeutet.
Der (voraussichtliche) Grund für den heutigen Kursverlust!
Ein wesentlicher Grund für den Kursrückgang sind die durchwachsenen Aussagen des Unternehmens in einem Gespräch mit Analysten. Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB hob hervor, dass RENK mit kurzfristigem Margendruck konfrontiert sei, der durch eine neue Produktionsstruktur verursacht werde. Diese Umstellungen führen zu vorübergehenden Störungen, die die Profitabilität beeinträchtigen könnten.