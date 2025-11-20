    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spritpreis-Erhöhungen nur alle drei Stunden?

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer Vorschlag für Preistransparenz an Tankstellen
    • Mindestabstände zwischen Preiserhöhungen prüfen
    • Bundesrat entscheidet über Entschließung am Freitag
    Spritpreis-Erhöhungen nur alle drei Stunden?
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Für mehr Transparenz bei Preiserhöhungen an Tankstellen kommt aus den Ländern ein neuer Vorschlag. Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrats empfiehlt zu prüfen, ob "zeitliche Mindestabstände" zwischen Erhöhungen oder Senkungen festgelegt werden könnten. "Solche zeitlichen Mindestabstände könnten zum Beispiel drei Stunden betragen", heißt es in der Empfehlung für die Bundesratssitzung an diesem Freitag. Die Länderkammer stimmt dann über eine Entschließung für mehr Transparenz bei Spritpreisen ab.

    Konkret geht es um eine Initiative Baden-Württembergs, wonach der Bundesrat die Bundesregierung auffordern soll, "geeignete Maßnahmen zu prüfen, um die Kraftstoffpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher wieder transparenter zu machen." Genannt wird dazu eine Preisbremse nach Vorbild Österreichs. Im Nachbarland ist es Tankstellen einmal täglich um 12.00 Uhr erlaubt, die Preise zu erhöhen. Preissenkungen dürfen jederzeit vorgenommen werden.

    Weniger Preiserhöhungen am Tag

    Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrats empfiehlt, diese Positionierung zu beschließen - und zwar noch ergänzt um den Aspekt, dass auch zeitliche Mindestabstände geprüft werden sollten. Regulatorische Maßnahmen müssten verhältnismäßig sein, heißt es zur Begründung. Wenn eine neue Preiserhöhung "frühestens nach Ablauf einer bestimmten Zeit (beispielsweise drei Stunden) seit der letzten Erhöhung oder Senkung" zulässig wäre, würde dies die Häufigkeit von Preiserhöhungen im Tagesverlauf ebenfalls wirksam begrenzen.

    Der Bundesrat entscheidet am Freitag, ob er die Entschließung fasst und ob er darin auch die vorgeschlagene Ergänzung aufnimmt.

    ADAC sieht Vorschläge kritisch

    Beim ADAC sieht man sowohl das österreichische Modell als auch Mindestabstände kritisch. Insgesamt sei die Häufigkeit der Preisänderungen noch in einem insgesamt akzeptablen Rahmen. Eine Begrenzung der Preiserhöhungen könnte dem Verkehrsclub zufolge zu Verschlechterungen und im Schnitt höheren Preisen führen, wenn die Preise dann zunächst höher angesetzt würden. Daher empfiehlt der ADAC, am aktuellen System nicht zu rütteln./sam/DP/jha




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Spritpreis-Erhöhungen nur alle drei Stunden? Für mehr Transparenz bei Preiserhöhungen an Tankstellen kommt aus den Ländern ein neuer Vorschlag. Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrats empfiehlt zu prüfen, ob "zeitliche Mindestabstände" zwischen Erhöhungen oder Senkungen festgelegt werden …