UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 102 Franken auf "Neutral" belassen. Die neuen Mittelfristziele der Schweizer lägen leicht über seinen Erwartungen und auch dem Konsens, schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen anlässlich des Kapitalmarkttages./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 109,4EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 102

Kursziel alt: 102

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

