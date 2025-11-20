UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 102 Franken auf "Neutral" belassen. Die neuen Mittelfristziele der Schweizer lägen leicht über seinen Erwartungen und auch dem Konsens, schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen anlässlich des Kapitalmarkttages./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 109,4EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 102
Kursziel alt: 102
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
