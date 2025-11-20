    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRenault AktievorwärtsNachrichten zu Renault
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft RENAULT SA auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen dürften ihr Margenziel im Gesamtjahr erreichen, schrieb David Lesne am Mittwoch nach einer Analystenrunde mit dem Finanzchef. Es sei in den Gesprächen allerdings eher um die mittelfristigen Planungen gegangen, die Renault im März 2026 offenlegen wolle./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 11:36 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 33,65EUR auf Tradegate (20. November 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Lesne
    Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 38
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00, was eine Steigerung von +10,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft RENAULT SA auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen dürften ihr Margenziel im Gesamtjahr erreichen, schrieb David Lesne am Mittwoch nach einer Analystenrunde mit dem …