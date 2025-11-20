UBS stuft RENAULT SA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen dürften ihr Margenziel im Gesamtjahr erreichen, schrieb David Lesne am Mittwoch nach einer Analystenrunde mit dem Finanzchef. Es sei in den Gesprächen allerdings eher um die mittelfristigen Planungen gegangen, die Renault im März 2026 offenlegen wolle./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 11:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 33,65EUR auf Tradegate (20. November 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.



