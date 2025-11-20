MWB RESEARCH stuft Renk auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Renk von 58 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag bestätige einen soliden Wachstumsweg des Panzergetriebe-Herstellers, schrieb Jens-Peter Rieck am Donnerstagmorgen. Die Ziele für 2030 seien realistisch. Einen zwischenzeitlichen kleinen zyklischen Dämpfer hält er für eingepreist./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,72 % und einem Kurs von 55,25EUR auf Tradegate (20. November 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Jens-Peter Rieck

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was einem Rückgang von -1,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer