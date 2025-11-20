Nvidia-Chef zerlegt das KI-Blasen-Narrativ – im klaren Kontrast zur Wall Street

Nvidia hat mit seinen Quartalszahlen zwar erneut beeindruckt, doch der eigentliche Aufmerksamkeitspunkt lag auf der klaren Botschaft von CEO Jensen Huang zur Debatte um eine mögliche KI-Blase. In den Wochen vor dem Ergebnis hatten Investoren öffentlich darüber diskutiert, ob die massiven Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur noch zu rechtfertigen seien. Huang wies diese Spekulationen deutlich zurück. "Es wurde viel über eine KI-Blase gesprochen", sagte er. Und weiter: "Aus unserer Sicht sehen wir etwas ganz anderes."

Huang begründete seine Einschätzung ausführlich mit der Tiefe des Wandels, den Nvidia im Markt beobachtet. Erstens stelle die weltweite Technologiebranche grundlegende Systeme von CPU-basierter Verarbeitung auf GPU-Infrastruktur um – eine Entwicklung, die laut Huang nicht spekulativ, sondern strukturell sei. Anwendungen wie Werbung, Suche, Datenverarbeitung oder technische Simulationen würden ohne KI-Beschleunigung nicht mehr funktionieren. Zweitens entstünden durch generative und multimodale Modelle neue Kategorien von Software, die zusätzliche Rechenleistung benötigen und langfristig Milliardeninvestitionen rechtfertigen. Und drittens entwickle sich "agentische KI" – also KI-Agenten, die eigenständig planen, Entscheidungen treffen und Aufgaben ausführen – zu einem enormen Wachstumstreiber. Diese Systeme verbrauchen ein Vielfaches der heutigen Rechenleistung. Huang betonte, Nvidia sei das einzige Unternehmen, das alle drei Bereiche gleichzeitig bedienen könne.