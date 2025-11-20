Ansage des Jahres
Nvidia-Chef zerlegt das KI-Blasen-Narrativ – im klaren Kontrast zur Wall Street
Die spannendste Stelle des Earnings-Calls war nicht die Prognose, sondern CEO Jensen Huangs Sicht auf die Branche. Und die fällt komplett anders aus als die Stimmung an der Wall Street.
- CEO Huang sieht keine KI-Blase, sondern Strukturwandel.
- Nvidia profitiert von steigender Nachfrage nach Rechenleistung.
- Rekordprognose untermauert fundamentale Marktneubewertung.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Nvidia hat mit seinen Quartalszahlen zwar erneut beeindruckt, doch der eigentliche Aufmerksamkeitspunkt lag auf der klaren Botschaft von CEO Jensen Huang zur Debatte um eine mögliche KI-Blase. In den Wochen vor dem Ergebnis hatten Investoren öffentlich darüber diskutiert, ob die massiven Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur noch zu rechtfertigen seien. Huang wies diese Spekulationen deutlich zurück. "Es wurde viel über eine KI-Blase gesprochen", sagte er. Und weiter: "Aus unserer Sicht sehen wir etwas ganz anderes."
Huang begründete seine Einschätzung ausführlich mit der Tiefe des Wandels, den Nvidia im Markt beobachtet. Erstens stelle die weltweite Technologiebranche grundlegende Systeme von CPU-basierter Verarbeitung auf GPU-Infrastruktur um – eine Entwicklung, die laut Huang nicht spekulativ, sondern strukturell sei. Anwendungen wie Werbung, Suche, Datenverarbeitung oder technische Simulationen würden ohne KI-Beschleunigung nicht mehr funktionieren. Zweitens entstünden durch generative und multimodale Modelle neue Kategorien von Software, die zusätzliche Rechenleistung benötigen und langfristig Milliardeninvestitionen rechtfertigen. Und drittens entwickle sich "agentische KI" – also KI-Agenten, die eigenständig planen, Entscheidungen treffen und Aufgaben ausführen – zu einem enormen Wachstumstreiber. Diese Systeme verbrauchen ein Vielfaches der heutigen Rechenleistung. Huang betonte, Nvidia sei das einzige Unternehmen, das alle drei Bereiche gleichzeitig bedienen könne.
Diese Aussagen trafen auf einen Markt, der zuletzt zunehmend nervös war. Nvidia-Aktien hatten im November rund 8 Prozent verloren, während andere KI-bezogene Werte wie CoreWeave oder Palantir zweistellige Rückgänge verzeichneten. Viele Investoren sorgten sich um Verschuldung im Infrastruktursektor sowie um die Abhängigkeit Nvidias von wenigen Großkunden wie Amazon, Microsoft, Google, Meta und Oracle. Huang wischte diese Bedenken nicht weg, verwies aber darauf, dass Nvidia-Chips selbst ohne neue KI-Modelle den Umsatz der Hyperscaler steigern, indem sie bestehende Empfehlungssysteme effizienter machen.
Die Zahlen selbst lieferten zusätzliche Rückendeckung. Nvidia übertraf im dritten Quartal die Erwartungen mit 57 Milliarden US-Dollar Umsatz und legte eine bullishe Prognose vor. Finanzchefin Colette Kress sprach von einer außerordentlichen Nachfrage und erklärte, dass Nvidia "von Anfang dieses Jahres bis zum Ende des Kalenderjahres 2026 einen Umsatz von einer halben Billion US-Dollar mit Blackwell und Rubin erwartet". Mehrere große Verträge, darunter mit Saudi-Arabien und Anthropic, seien in dieser Schätzung noch nicht eingerechnet. "Die Zahl wird steigen", sagte Kress.
Damit verbindet sich Nvidias Rekordprognose direkt mit Huangs Argument: Der Markt befinde sich nicht in einer spekulativen Überhitzung, sondern in einer fundamentalen Neubewertung der globalen Recheninfrastruktur. Für Anleger war diese klare Positionierung ebenso relevant wie die Zahlen – und sie trug dazu bei, dass die Aktie nach den Earnings haussierte.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion