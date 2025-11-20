    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    kraine und Russland tauschen erneut Soldatenleichen aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine erhält 1.000 Soldatenleichen von Russland.
    • Internationales Rotes Kreuz vermittelte den Austausch.
    • 15. Austausch in diesem Jahr, über 15.000 Leichen.

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland haben erneut Soldatenleichen ausgetauscht. Kiew habe 1.000 Leichname erhalten, teilte der für Kriegsgefangene zuständige Stab in Kiew mit. Er dankte dabei ausdrücklich dem Internationalen Roten Kreuz für die Vermittlung. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass bestätigte den Austausch unter Berufung auf eigene Quellen. Demzufolge hat Moskau die sterblichen Überreste von 30 Soldaten erhalten.

    Die Ukraine und Russland tauschen trotz andauernder Kampfhandlungen regelmäßig Leichen aus. Es ist bereits der 15. Austausch dieser Art allein in diesem Jahr. Die ukrainische Seite hat dabei über 15.000 Soldatenleichen zurückerhalten. Aufgrund des zwar langsamen aber beständigen russischen Vormarsches, bei dem die ukrainischen Streitkräfte ihre eigenen Gefallenen nicht immer bergen können, erhielt Moskau im Gegenzug nur ein Bruchteil der ukrainischen Leichenzahl.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen Russlands Invasion./ast/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
