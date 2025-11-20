PIABO Communications ist neue Lead-Kommunikationsagentur für Rabot Energy
Berlin (ots) - PIABO Communications (http://piabo.net) , Europas führende
Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt hat den smarten
Energieversorger Rabot Energy (https://www.rabot.energy/?utm_source=google-ads&u
tm_medium=cpc&utm_campaign=18830925756&utm_agid=173574455264&utm_term=rabot%20en
ergy&VoucherCode=DEAL499&gad_source=1&gad_campaignid=18830925756&gbraid=0AAAAAox
hGrcYAkM5X5EuajHlvLQOb6TC4&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g5UttX6NoJhMgxFDIly9tNd
PARINfNsf6R8n3tfC2EP2lKU_VA6IRRoCgMoQAvD_BwE) von seiner Expertise überzeugt:
PIABO Communications verantwortet künftig die strategische Kommunikations- und
Medienarbeit von Rabot Energy im deutschen Raum mit Fokus auf Marken-,
Stakeholder- und Produktkommunikation.
Die Zusammenarbeit zwischen PIABO Communications und Rabot Energy zielt darauf
ab, die Sichtbarkeit der Marke Rabot Energy, einem Unternehmen der RABOT Energy
DE GmbH, in Deutschland zu erhöhen, die mediale Präsenz in Fach- und
Publikumsmedien auszubauen und die Marke bei Endkund:innen und Branchenkontakten
weiter zu etablieren. PIABO Communications bringt dafür seine langjährige
Expertise in der Kommunikation von Greentech-Themen rund um Erneuerbare Energie,
Mobilität und Nachhaltigkeit ein, ebenso wie in Markenstrategie und
Thought-Leadership-Kommunikation - um Rabot Energy gezielt bei der Stärkung
seiner Marktposition zu unterstützen.
Rabot Energy entwickelt Produkte und Technologien, die den Energiemarkt
grundlegend verändern. Ziel ist es, Energieversorgung neu zu denken - digital,
transparent und nachhaltig. Kommunikation spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie
schafft Verständnis für die Innovationskraft hinter der Energiewende und
Vertrauen in neue Modelle.
Jan Rabe (https://www.linkedin.com/in/janrabe/) , Co-Founder & CEO: "PIABO
Communications teilt unsere Vision und verfügt zugleich über herausragende
Expertise in der Kommunikation von Greentech-, Energie- und
Nachhaltigkeitsthemen. Das Team rund um Andreas Krönke versteht es, komplexe
Innovationen greifbar zu machen und Unternehmen als Treiber der Transformation
zu positionieren. Gemeinsam zeigen wir, dass Fortschritt und Nachhaltigkeit Hand
in Hand gehen."
Andreas Krönke (https://www.linkedin.com/in/andreaskroenke/) , Executive Unit
Director der Unit Greentech & Sustainability bei PIABO Communications, betont
die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Mit unserer Expertise im Bereich Greentech
und Erneuerbare Energien verstehen wir, wie entscheidend Kommunikation für den
Fortschritt der Energiewende ist. Rabot Energy entwickelt innovative Produkte,
die den Wandel hin zu einer nachhaltigen Energiezukunft aktiv vorantreiben. Wir
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte