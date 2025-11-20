PIABO Communications ist neue Lead-Kommunikationsagentur für Rabot Energy

@ , <40€ stehen an, aber um die 30€ nur wenn ATOS / Salle tatsächlich noch mit negativen Nachrichten aufläuft - was aber wohl unrealistisch ist.





Und bevor ich hier irgendwelche Leute mit meinen Geschreibe ein wenig langweile, einfach mein Geschreibe überlesen - Danke.





Ich möchte nur interessierten Mitstreitern eine Alternative zu der hier sehr oft präsentierten „LONG“ Strategie, bei der man ggf. alle zuvor getätigten Gewinne Stück für Stück wieder abgibt, aufzeigen.





Ruhig mal Gewinne mitnehmen, mit der Chance, günstiger wieder reinzusteigern, gerade bei der derzeitigen Lage.

Um bestenfalls, mit den anfänglichem Kapital, noch mehr Stücke zurückzukaufen.





Gruß Kollege Rudi





PS. Du und andere müssen mich hier auch mit Siezen - ich bin der Rudi.