    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtos AktievorwärtsNachrichten zu Atos
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    PIABO Communications ist neue Lead-Kommunikationsagentur für Rabot Energy

    Berlin (ots) - PIABO Communications (http://piabo.net) , Europas führende
    Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt hat den smarten
    Energieversorger Rabot Energy (https://www.rabot.energy/?utm_source=google-ads&u
    tm_medium=cpc&utm_campaign=18830925756&utm_agid=173574455264&utm_term=rabot%20en
    ergy&VoucherCode=DEAL499&gad_source=1&gad_campaignid=18830925756&gbraid=0AAAAAox
    hGrcYAkM5X5EuajHlvLQOb6TC4&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g5UttX6NoJhMgxFDIly9tNd
    PARINfNsf6R8n3tfC2EP2lKU_VA6IRRoCgMoQAvD_BwE) von seiner Expertise überzeugt:
    PIABO Communications verantwortet künftig die strategische Kommunikations- und
    Medienarbeit von Rabot Energy im deutschen Raum mit Fokus auf Marken-,
    Stakeholder- und Produktkommunikation.

    Die Zusammenarbeit zwischen PIABO Communications und Rabot Energy zielt darauf
    ab, die Sichtbarkeit der Marke Rabot Energy, einem Unternehmen der RABOT Energy
    DE GmbH, in Deutschland zu erhöhen, die mediale Präsenz in Fach- und
    Publikumsmedien auszubauen und die Marke bei Endkund:innen und Branchenkontakten
    weiter zu etablieren. PIABO Communications bringt dafür seine langjährige
    Expertise in der Kommunikation von Greentech-Themen rund um Erneuerbare Energie,
    Mobilität und Nachhaltigkeit ein, ebenso wie in Markenstrategie und
    Thought-Leadership-Kommunikation - um Rabot Energy gezielt bei der Stärkung
    seiner Marktposition zu unterstützen.

    Rabot Energy entwickelt Produkte und Technologien, die den Energiemarkt
    grundlegend verändern. Ziel ist es, Energieversorgung neu zu denken - digital,
    transparent und nachhaltig. Kommunikation spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie
    schafft Verständnis für die Innovationskraft hinter der Energiewende und
    Vertrauen in neue Modelle.

    Jan Rabe (https://www.linkedin.com/in/janrabe/) , Co-Founder & CEO: "PIABO
    Communications teilt unsere Vision und verfügt zugleich über herausragende
    Expertise in der Kommunikation von Greentech-, Energie- und
    Nachhaltigkeitsthemen. Das Team rund um Andreas Krönke versteht es, komplexe
    Innovationen greifbar zu machen und Unternehmen als Treiber der Transformation
    zu positionieren. Gemeinsam zeigen wir, dass Fortschritt und Nachhaltigkeit Hand
    in Hand gehen."

    Andreas Krönke (https://www.linkedin.com/in/andreaskroenke/) , Executive Unit
    Director der Unit Greentech & Sustainability bei PIABO Communications, betont
    die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Mit unserer Expertise im Bereich Greentech
    und Erneuerbare Energien verstehen wir, wie entscheidend Kommunikation für den
    Fortschritt der Energiewende ist. Rabot Energy entwickelt innovative Produkte,
    die den Wandel hin zu einer nachhaltigen Energiezukunft aktiv vorantreiben. Wir
    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Atos - A411MH - FR001400X2S4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Atos. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um aktuelle Entwicklungen bei Atos, darunter neue Projekte, Partnerschaften und Produktankündigungen, die potenziell die Kursentwicklung und Bewertung beeinflussen. Es werden auch Marktmeinungen und Handelsstrategien diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Atos eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    PIABO Communications ist neue Lead-Kommunikationsagentur für Rabot Energy PIABO Communications (http://piabo.net) , Europas führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt hat den smarten Energieversorger Rabot Energy (https://www.rabot.energy/?utm_source=google-ads&u …