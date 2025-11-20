DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Wie der Investorentag gezeigt habe, sei die Wachstumsstory des Zahlungsabwicklers attraktiv, schrieb Nooshin Nejati in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Steigerungsraten bei den Zahlungsvolumina überstiegen die der Endmärkte bei weitem./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 1.320EUR auf Tradegate (20. November 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nooshin Nejati

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1760

Kursziel alt: 1760

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

