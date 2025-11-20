    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 180 auf 215 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der KI-Konzern habe das typische starke Bild gezeichnet, mit übertroffenen Erwartungen und steigenden Schätzungen, schrieb Ross Seymore am Mittwoch nach dem Bericht. Zugleich sei auch die Qualität der Aussagen gestiegen, denn die Rechenzentren-Nachfrage dominiere nun das Wachstum, nachdem im ersten und zweiten Geschäftsquartal noch der Gaming-Chip-Bereich die Oberhand gehabt habe. Seymore ist insgesamt sehr beeindruckt, hält die Aktie aber für fair bewertet./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,00 % und einem Kurs von 170,1EUR auf Tradegate (20. November 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Ross Seymore
    Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 215
    Kursziel alt: 180
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


