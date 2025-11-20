DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOKIA auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,75 Euro auf "Buy" belassen. Die Finnen hätten auf dem Kapitalmarkttag in New York mit den Gewinnzielen für 2028 die Erwartungen erfüllt, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 5,302EUR auf Tradegate (20. November 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,75
Kursziel alt: 6,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
