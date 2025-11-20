    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEdenred AktievorwärtsNachrichten zu Edenred

    Neue Power im Ladenetz

    Tesla öffnet Europas Turbo-Ladenetz: Was das für die E-Mobilität bedeutet

    Edenred integriert das Tesla-Supercharger-Netz in seine Mobilitätsdienste. Europas Flottenkunden erhalten so Zugriff auf tausende Schnelllader in ganz Europa.

    Für Sie zusammengefasst
    • Edenred integriert Tesla-Supercharger in Mobilitätsdienste.
    • Über 20.000 Ladepunkte in Europa für Flottenkunden.
    • Zugang für alle Marken über UTA-App und Tesla-App.
    Foto: Unsplash

    Edenred baut sein europäisches Elektromobilitätsangebot massiv aus. Das Unternehmen integriert das Supercharger-Netz von Tesla in seine Produkte UTA eCharge und Ticket Fleet Pro und verschafft Nutzern damit Zugang zu mehr als 20.000 Ladepunkten an über 1.500 Standorten in Europa. Edenred folgt damit einem strategischen Ziel: ein möglichst dichtes, zuverlässiges und markenunabhängiges Ladenetz für Flottenkunden aufzubauen.

    Tesla bringt Tempo ins Laden

    Das Tesla-Netz gilt als eines der schnellsten und stabilsten Schnellladenetze in Europa. Die Stationen liefern Ladeleistungen von bis zu 250 Kilowatt und ermöglichen damit kurze Stopps auf Langstrecken. Mit der Integration wächst das öffentliche Ladenetz von UTA Edenred auf mehr als eine Million Ladepunkte in 28 Ländern. Für Unternehmen bedeutet das eine nahezu lückenlose Ladeabdeckung im europäischen Straßennetz.

    Ein Zugang für alle Marken

    Edenred erleichtert den Zugriff auf die neuen Ladepunkte. Fahrer können ihren Ladevorgang sowohl über die UTA-eCharge-App als auch über die Tesla-App starten. Das Angebot gilt für Elektrofahrzeuge aller Hersteller. Die Abrechnung bündelt Edenred wie gewohnt über die UTA-Sammelrechnung. Flottenmanager behalten damit sämtliche Ladevorgänge aus öffentlichen Netzen, Tesla-Stationen oder weiteren Anbietern in einer Übersicht.

    UTA eCharge wird zur 360-Grad-Lösung

    Der Schritt ist Teil einer umfassenden Optimierung der Elektromobilitätsplattform. Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred, bewertet die Erweiterung als strategisch entscheidend. Er sagt:

    "Mit diesem Schritt machen wir unsere umfassende Elektromobilitätslösung UTA eCharge jetzt noch besser."

    Die Lösung deckt öffentliche Ladepunkte, Unternehmensstandorte und Heimladestationen von Dienstwagenfahrern ab. Aktuell ist das vollständige Angebot in Deutschland verfügbar, weitere europäische Märkte folgen in den kommenden Monaten.

    Tesla monetarisiert sein Netz – und Edenred zieht gleich

    Für Tesla ist der Schritt ein weiterer Baustein, sein Ladenetz stärker zu monetarisieren und die Nutzung durch Drittanbieter zu erleichtern. Gleichzeitig rückt Edenred mit dem Deal auf Augenhöhe mit Wettbewerbern wie BP oder Shell, die bereits Roaming-Abkommen mit Tesla nutzen. Entscheidend für Flotten bleibt die Preisstruktur. Marktbeobachter erwarten, dass UTA-Kunden in etwa den Standardtarif zahlen, den Tesla für Fremdfahrzeuge verlangt.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Saskia Reh
