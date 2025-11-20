Tesla öffnet Europas Turbo-Ladenetz: Was das für die E-Mobilität bedeutet

Edenred baut sein europäisches Elektromobilitätsangebot massiv aus. Das Unternehmen integriert das Supercharger-Netz von Tesla in seine Produkte UTA eCharge und Ticket Fleet Pro und verschafft Nutzern damit Zugang zu mehr als 20.000 Ladepunkten an über 1.500 Standorten in Europa. Edenred folgt damit einem strategischen Ziel: ein möglichst dichtes, zuverlässiges und markenunabhängiges Ladenetz für Flottenkunden aufzubauen.

Das Tesla-Netz gilt als eines der schnellsten und stabilsten Schnellladenetze in Europa. Die Stationen liefern Ladeleistungen von bis zu 250 Kilowatt und ermöglichen damit kurze Stopps auf Langstrecken. Mit der Integration wächst das öffentliche Ladenetz von UTA Edenred auf mehr als eine Million Ladepunkte in 28 Ländern. Für Unternehmen bedeutet das eine nahezu lückenlose Ladeabdeckung im europäischen Straßennetz.

Ein Zugang für alle Marken

Edenred erleichtert den Zugriff auf die neuen Ladepunkte. Fahrer können ihren Ladevorgang sowohl über die UTA-eCharge-App als auch über die Tesla-App starten. Das Angebot gilt für Elektrofahrzeuge aller Hersteller. Die Abrechnung bündelt Edenred wie gewohnt über die UTA-Sammelrechnung. Flottenmanager behalten damit sämtliche Ladevorgänge aus öffentlichen Netzen, Tesla-Stationen oder weiteren Anbietern in einer Übersicht.

UTA eCharge wird zur 360-Grad-Lösung

Der Schritt ist Teil einer umfassenden Optimierung der Elektromobilitätsplattform. Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred, bewertet die Erweiterung als strategisch entscheidend. Er sagt:

"Mit diesem Schritt machen wir unsere umfassende Elektromobilitätslösung UTA eCharge jetzt noch besser."

Die Lösung deckt öffentliche Ladepunkte, Unternehmensstandorte und Heimladestationen von Dienstwagenfahrern ab. Aktuell ist das vollständige Angebot in Deutschland verfügbar, weitere europäische Märkte folgen in den kommenden Monaten.

Tesla monetarisiert sein Netz – und Edenred zieht gleich

Für Tesla ist der Schritt ein weiterer Baustein, sein Ladenetz stärker zu monetarisieren und die Nutzung durch Drittanbieter zu erleichtern. Gleichzeitig rückt Edenred mit dem Deal auf Augenhöhe mit Wettbewerbern wie BP oder Shell, die bereits Roaming-Abkommen mit Tesla nutzen. Entscheidend für Flotten bleibt die Preisstruktur. Marktbeobachter erwarten, dass UTA-Kunden in etwa den Standardtarif zahlen, den Tesla für Fremdfahrzeuge verlangt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

