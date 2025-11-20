    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Pulverfass Ölmarkt

    1413 Aufrufe 1413 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Lunte brennt. Wann knallt es bei Brent Öl? Ölpreis vor der Entscheidung

    Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es am Ölmarkt wieder krachen wird. Die aktuelle Seitwärtsbewegung lässt bislang noch Spielraum für jedwede Szenarien. Die Warnzeichen mehren sich jedoch.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölmarkt vor Entscheidung, Bewegungspotenzial steigt.
    • Fundamentale Warnsignale: Überangebot droht.
    • Brent-Preis unter 63 USD könnte zu Rücksetzern führen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Pulverfass Ölmarkt - Die Lunte brennt. Wann knallt es bei Brent Öl? Ölpreis vor der Entscheidung
    Foto: adobe.stock.com

    Wann knallt es bei Brent Öl?

    Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Im Gegensatz zu Gold (Goldpreisschwäche als Chance) und Silber (Silber und Silberaktien vor Jahresendrallye?) wird Brent Öl seit geraumer Zeit von einem übergeordneten Abwärtstrend dominiert. Innerhalb dieses Abwärtstrends gab es immer wieder Seitwärtsbewegungen; so auch im August und September, als der Ölpreis zwischen 65 US-Dollar und 70 US-Dollar hin und her pendelte. Die damalige Range wurde schließlich über die Unterseite aufgelöst, was sofort die zentrale Unterstützungszone bei 60 US-Dollar / 58 US-Dollar in arge Bedrängnis brachte. Ein Rücksetzer unter die 60 US-Dollar konnte im Oktober nur mit Mühe abgewendet werden. 

    Anschließend erholte sich Brent Öl zwar, doch diese Erholung wirft einige Fragen auf. Trotz zahlreicher Versuche wollte es dem Ölpreis bislang nicht gelingen, die 65 US-Dollar wieder zurückzuerobern. Stattdessen etablierte sich einmal mehr eine Seitwärtsbewegung bzw. Handelsspanne in den Grenzen 65 US-Dollar bis 63 US-Dollar. Die Auflösung dieser sehr engen Handelsspanne sollte unmittelbar bevorstehen. Die Frage ist nur, in welche Richtung das Ganze vonstattengehen wird…

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Exxon Mobil!
    Long
    109,50€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    126,70€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 13,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Fundamentale Rahmenbedingungen legen Abverkauf nahe

    Auf fundamentaler Seite mehren sich die Warnsignale. Das Thema Überangebot bzw. Überversorgung ist derzeit ein ganz heißes. Nicht zuletzt die zahlreichen Fördermengenerhöhungen, die die führenden OPEC+ Staaten in den letzten Monaten beschlossen, haben die Sorgen und Ängste hinsichtlich eines drohenden Überangebots befeuert. Eine weitreichende geopolitische Entspannung hat den Risikoaufschlag abschmelzen lassen. Zugleich schwächelt die Nachfrageseite nach wie vor. 

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    US-Daten im Fokus

    In den letzten Wochen ließen die US-Daten den Ölmarkt ein ums andere Mal erzittern. Vor allem die prosperierende US-Ölförderindustrie verstärkte die Sorgen hinsichtlich eines globalen Überangebots. Schauen wir uns die aktuellen US-Daten für die Woche zum 14. November einmal genauer an. Die EIA (U.S. Energy Information Administration) vermeldete für die Woche zum 14. November einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 3,4 Mio. Barrel auf 424,2 Mio. Barrel. Die US-Ölproduktion erklomm in der Woche zum 07. November mit 13,862 Mio. bpd ein neues Rekordhoch. In der Woche zum 14. November lag die US-Ölproduktion mit 13,834 Mio. bpd nur unwesentlich niedriger. 

    Zusammengefasst – Ölpreis vor der Entscheidung

    Der vermeintlich ruhige Handel, der aktuell bei Brent Öl zu beobachten ist, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bald knallen könnte. Innerhalb der engen Handelsspanne baut sich immenses Bewegungspotenzial auf, das sich über kurz oder lang Bahn brechen wird. Obgleich derzeit noch ein aufwärtsgerichteter Ausbruch als mögliches Szenario im Rennen ist, mehren sich die Hinweise, dass die Handelsspanne über die Unterseite – also über den Preisbereich von 63 US-Dollar – aufgelöst werden könnte. In diesem Fall könnte rasch Momentum in Richtung 60 US-Dollar / 58 US-Dollar aufkommen. Ein Rücksetzer unter die 58 US-Dollar könnte wiederum einen Preisrutsch auf 50 US-Dollar oder gar auf 45 US-Dollar provozieren. Hingegen würde ein Brent-Preis jenseits der 70 US-Dollar die Lage nachhaltig aufhellen, das bärische Szenario ins Wanken bringen und eine Neubewertung der Situation notwendig machen. 

    Obgleich die Aktienkurse der großen Produzenten (BP, Shell, Exxon Mobil oder aber Chevron) zuletzt eine tendenziell positive Entwicklung nahmen, hat sich übergeordnet noch keine klare Richtung durchgesetzt. Insofern geht auch bei den Produzentenaktien die Hängepartie vorerst weiter.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

         


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Pulverfass Ölmarkt Die Lunte brennt. Wann knallt es bei Brent Öl? Ölpreis vor der Entscheidung Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es am Ölmarkt wieder krachen wird. Die aktuelle Seitwärtsbewegung lässt bislang noch Spielraum für jedwede Szenarien. Die Warnzeichen mehren sich jedoch.