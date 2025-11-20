Die Lunte brennt. Wann knallt es bei Brent Öl? Ölpreis vor der Entscheidung

Anschließend erholte sich Brent Öl zwar, doch diese Erholung wirft einige Fragen auf. Trotz zahlreicher Versuche wollte es dem Ölpreis bislang nicht gelingen, die 65 US-Dollar wieder zurückzuerobern. Stattdessen etablierte sich einmal mehr eine Seitwärtsbewegung bzw. Handelsspanne in den Grenzen 65 US-Dollar bis 63 US-Dollar. Die Auflösung dieser sehr engen Handelsspanne sollte unmittelbar bevorstehen. Die Frage ist nur, in welche Richtung das Ganze vonstattengehen wird…

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Im Gegensatz zu Gold ( Goldpreisschwäche als Chance ) und Silber ( Silber und Silberaktien vor Jahresendrallye? ) wird Brent Öl seit geraumer Zeit von einem übergeordneten Abwärtstrend dominiert. Innerhalb dieses Abwärtstrends gab es immer wieder Seitwärtsbewegungen; so auch im August und September, als der Ölpreis zwischen 65 US-Dollar und 70 US-Dollar hin und her pendelte. Die damalige Range wurde schließlich über die Unterseite aufgelöst, was sofort die zentrale Unterstützungszone bei 60 US-Dollar / 58 US-Dollar in arge Bedrängnis brachte. Ein Rücksetzer unter die 60 US-Dollar konnte im Oktober nur mit Mühe abgewendet werden.

Fundamentale Rahmenbedingungen legen Abverkauf nahe

Auf fundamentaler Seite mehren sich die Warnsignale. Das Thema Überangebot bzw. Überversorgung ist derzeit ein ganz heißes. Nicht zuletzt die zahlreichen Fördermengenerhöhungen, die die führenden OPEC+ Staaten in den letzten Monaten beschlossen, haben die Sorgen und Ängste hinsichtlich eines drohenden Überangebots befeuert. Eine weitreichende geopolitische Entspannung hat den Risikoaufschlag abschmelzen lassen. Zugleich schwächelt die Nachfrageseite nach wie vor.

US-Daten im Fokus

In den letzten Wochen ließen die US-Daten den Ölmarkt ein ums andere Mal erzittern. Vor allem die prosperierende US-Ölförderindustrie verstärkte die Sorgen hinsichtlich eines globalen Überangebots. Schauen wir uns die aktuellen US-Daten für die Woche zum 14. November einmal genauer an. Die EIA (U.S. Energy Information Administration) vermeldete für die Woche zum 14. November einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 3,4 Mio. Barrel auf 424,2 Mio. Barrel. Die US-Ölproduktion erklomm in der Woche zum 07. November mit 13,862 Mio. bpd ein neues Rekordhoch. In der Woche zum 14. November lag die US-Ölproduktion mit 13,834 Mio. bpd nur unwesentlich niedriger.

Zusammengefasst – Ölpreis vor der Entscheidung

Der vermeintlich ruhige Handel, der aktuell bei Brent Öl zu beobachten ist, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bald knallen könnte. Innerhalb der engen Handelsspanne baut sich immenses Bewegungspotenzial auf, das sich über kurz oder lang Bahn brechen wird. Obgleich derzeit noch ein aufwärtsgerichteter Ausbruch als mögliches Szenario im Rennen ist, mehren sich die Hinweise, dass die Handelsspanne über die Unterseite – also über den Preisbereich von 63 US-Dollar – aufgelöst werden könnte. In diesem Fall könnte rasch Momentum in Richtung 60 US-Dollar / 58 US-Dollar aufkommen. Ein Rücksetzer unter die 58 US-Dollar könnte wiederum einen Preisrutsch auf 50 US-Dollar oder gar auf 45 US-Dollar provozieren. Hingegen würde ein Brent-Preis jenseits der 70 US-Dollar die Lage nachhaltig aufhellen, das bärische Szenario ins Wanken bringen und eine Neubewertung der Situation notwendig machen.

Obgleich die Aktienkurse der großen Produzenten (BP, Shell, Exxon Mobil oder aber Chevron) zuletzt eine tendenziell positive Entwicklung nahmen, hat sich übergeordnet noch keine klare Richtung durchgesetzt. Insofern geht auch bei den Produzentenaktien die Hängepartie vorerst weiter.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

